Ministro de la Segpres desdramatiza dificultades en la designación de seremis: "Las hemos ido superando prontamente"

En el marco de una jornada de trabajo en la región de Valparaíso, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, abordó las críticas y dificultades que han marcado el proceso de instalación de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) a lo largo del país.

Lejos de mostrar preocupación, el secretario de Estado optó por bajar el perfil a los cuestionamientos, asegurando que los inconvenientes representan una fracción menor del total de nombramientos.

Al ser consultado sobre errores en la elección de estas autoridades, el ministro fue enfático en señalar que, si bien existen casos puntuales, no son la norma. "Es evidente que han habido dificultades, han sido las menos", sostuvo García Ruminot, refiriéndose tanto a las renuncias de autoridades como a aquellos casos donde los postulantes no cumplieron con los estrictos requisitos académicos exigidos para el cargo.

Además, aseguró que el Ejecutivo ha actuado con celeridad: "No voy a desconocer que hemos tenido problemas, los hemos tenido y los hemos superado (...) prontamente, rápidamente". Además, descartó tajantemente una falta de manejo sobre el proceso de designación. "No siento que se nos salga de las manos, de verdad. Siento que hemos ido reaccionado oportunamente".

LA ‘’PATÉTICA’’ DESAPARICIÓN DE UN SEREMI

Para ilustrar las complejidades del despliegue regional, el ministro relató un episodio particular ocurrido en la región de la Araucanía, calificándolo como un caso "bien patético". Según narró, tras participar en una reunión un día sábado con el entonces entusiasta Seremi de Energía, este simplemente no se presentó a sus labores el lunes siguiente.

"Cuando alguien no llega a trabajar y no se excusa y no nos da ninguna explicación, por supuesto que nos produce angustia y nos produce molestia", confesó el ministro, subrayando la responsabilidad que las autoridades tienen frente a la ciudadanía.

Pese a estos traspiés, García Ruminot destacó que la gran mayoría de los cargos ya se encuentran ocupados y operativos. Según la autoridad, aunque completar los perfiles académicos no ha sido una tarea fácil, el grueso de los Seremis ya está trabajando "a lo largo y ancho del país".

"La mejor prueba de ello es esta magnífica reunión que hemos tenido esta mañana aquí en Valparaíso", concluyó el ministro, reafirmando que el foco del Gobierno está puesto en seguir trabajando y completar los nombramientos pendientes bajo los estándares correspondientes.

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