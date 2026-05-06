“Ministro de la Demolición de Viviendas”: excandidato a la Alcaldía de Valparaíso detalla el Top 5 de las polémicas de Iván Poduje

El excandidato a la Alcaldía de Valparaíso, Boris Kúleba, encendió el debate público al publicar un registro audiovisual donde cuestiona duramente la trayectoria del ministro Iván Poduje. Bajo el apelativo de “Ministro de Demolición”, Kúleba acusa al secretario de Estado de haber protagonizado diversos escándalos antes y durante su gestión.

En el quinto lugar de su listado, sitúa lo que denomina el “tongo de Parque Barón”. Según el denunciante, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Poduje lideró el proyecto Paseo del Mar, el cual terminó en un concurso de ideas donde él y sus socios de la consultora Metropolítica habrían sido “organizadores, jurado, concursantes y más encima ganadores” de una iniciativa de 18.000 millones de dólares. Kúleba enfatiza que el diseño ganador era “exactamente igual al proyecto que Poduje andaba ofreciendo desde el año 2018”.

Respecto a Viña del Mar, el excandidato a Alcalde menciona el proyecto Margamar, impulsado durante la administración de Virginia Reginato. Señala que se firmó un “turbio contrato directo sin licitación” y que el arquitecto recibió 11,5 millones de pesos que se sumaron a fondos estatales previos, en lo que calificó como una “charlatanería inviable” en el estero Marga Marga. Todo esto fue contado en su momento en un extenso reportaje publicado por Puranoticia.cl.

OTROS CUESTIONAMIENTOS

Asimismo, reflotó la polémica sobre la formación académica del ministro, mencionando una acusación de 2022 sobre un presunto “plagio a su tesis de magíster”. Al respecto, destaca que, tras una querella por injurias interpuesta por el propio Poduje para defender su honra, el tribunal falló en su contra: “Perdió el juicio y terminó condenado a pagar las costas. No hubo injuria”, sentenció el exaspirante al municipio.

En el ámbito administrativo, el video destaca una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE). El relato detalla que, mientras era consejero del MOP, Poduje habría omitido informar que no cumplía con el requisito legal de ser “académico activo de una facultad de arquitectura”. Debido a esto, el CDE presentó una demanda exigiendo la “restitución de 12 millones de pesos por pago de lo no debido”.

La denuncia culmina con la situación de los damnificados por el megaincendio de febrero 2024 en el sector de El Olivar. Kúleba acusa a Poduje de una “obsesión por demostrar, vaya uno a saber qué cosa”, lo que lo habría llevado a ordenar la demolición de 56 viviendas recién construidas tras decidir unilateralmente que estaban mal hechas.

El excandidato a la Alcaldía de Valparaíso subraya que “no habían estudios que dijeran eso” y que el ministro habría mandado a “inventar unos informes” que tampoco respaldaban la demolición. Como consecuencia, Kúleba advierte que ahora existen “una docena de recursos de protección” presentados por los vecinos para proteger sus nuevas casas frente a la insistencia del ministro por destruirlas.

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