Ministro de Agricultura visita Hijuelas para avanzar en la implementación de medidas de apoyo tras sistema frontal

El Ministerio de Agricultura reforzó el trabajo en terreno para coordinar la respuesta del sector silvoagropecuario y avanzar en la implementación de medidas de apoyo para los productores afectados por el sistema frontal.

El ministro Jaime Campos se trasladó a la región de Valparaíso, donde se reunió con los alcaldes de las comunas de Hijuelas, Petorca, La Ligua y Papudo; además de parlamentarios y con pequeños agricultores de la zona, entre ellos floricultores, hortaliceros, fruticultores y crianceros.

“Les he dado a conocer las medidas concretas que va a implicar la implementación del decreto de emergencia agrícola que resolvimos el día de ayer. De modo que, a través de INDAP, CNR, el SAG vamos en ayuda a los pequeños agricultores para reparar o reponer los daños que eventualmente ellos han sufrido”, explicó el secretario de Estado.

Desde la cartera han señalado que también se iniciará la aplicación de la Ficha de Afectación Silvoagropecuaria (FAS) en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Este instrumento permitirá catastrar a los productores afectados y facilitar la entrega de apoyos para la recuperación productiva.

“El catastro de daño está en estos momentos en plena elaboración. Sin embargo, desde el punto de vista agrícola yo te diría que los principales daños en primer lugar han ocurrido en cierta infraestructura de riego, tanto riego intrapredial como extrapredial”, indicó el titular de Agricultura.

Campos visitó a ganaderos y crianceros de la Asociación de Hijuelas y el predio de una pequeña floricultora para evaluar los daños provocados por el sistema frontal y las necesidades de apoyo para su recuperación.

“Hay ciertos rubros que se han visto particularmente perjudicados, como en el caso de los hortaliceros, alguna producción particular de invierno, también los productores de flores. Y por último está el caso de los ganaderos que han visto disminuida la disponibilidad de forraje o de pasto para sus animales”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, valoró la declaración de emergencia agrícola anunciada por el Gobierno y señaló que “eso va a permitir que se puedan utilizar recursos para el manejo de nuestra catástrofe".

"Aquí la catástrofe que tenemos, una catástrofe de tipo económica en el tema del daño en la infraestructura de los viveros, de los pequeños, en el fondo, agricultores, hortaliceros, los crianceros, los productores de frutas, que son en el fondo prácticamente el 100% de nuestra comuna", recalcó.

Región de Atacama

El subsecretario Francesco Venezian viajó a la Región de Atacama, donde participó de una mesa técnica que fue encabezada por el Presidente José Antonio Kast, donde revisaron las acciones desplegadas en la Región de Atacama tras el sistema frontal.

Durante la jornada, el subsecretario de Agricultura también encabezó una reunión con empresarios agrícolas y representantes de la Comunidad de Aguas Canal Marañón, en Vallenar. El encuentro permitió abordar las medidas de preparación y gestión implementadas frente a la emergencia.

“Estamos en la comuna de Alto del Carmen viendo con agricultores, canalistas, cuáles fueron los daños principales en este sector. Tenemos cierta infraestructura hídrica que está afectando a la actividad agrícola, y estamos, como Ministerio, hoy día en terreno, viendo cómo articulamos, a través de la CNR, a través de INDAP, las prontas reparaciones, de tal manera de no ver afectada la actividad agrícola de esta región, la actividad hortícola, vitivinícola, tan importante para la región y para el país”, explicó la autoridad.

Finalmente, la autoridad recorrió sectores afectados de la comuna de Alto del Carmen para evaluar en terreno los daños ocasionados por el sistema frontal. En la instancia también abordó los alcances de la reciente declaración de emergencia agrícola que también comprende a la comuna y a las de Tierra Amarilla, Copiapó, Vallenar, Freirina y Huasco.

“Esta es una región donde el mayor grado de afectación ha sido en obras civiles, en materia hídrica. Así que aquí, como Ministerio, estaremos trabajando y articulando, a través de las Seremis de cada una de las regiones, cómo agilizamos las habilitaciones, de tal manera que la actividad agrícola empiece a operar lo más rápido posible”, mencionó el subsecretario de Agricultura.

PURANOTICIA