Leonor Cohen asume como nueva ministra titular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso

Ante el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso juró como ministra titular Leonor Alicia Cohen Briones, en una ceremonia encabezada por la presidenta del tribunal de alzada, Silvana Donoso Ocampo, y que contó además con la asistencia de ministros, jueces, relatores, funcionarios judiciales, familiares, amistades y representantes del mundo jurídico.

La ministra Cohen cursó sus estudios en establecimientos públicos de la ciudad, para posteriormente titularse de abogada en la Universidad de Valparaíso. Ingresó al Poder Judicial en 1998, como secretaria del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso y, desde entonces, desarrolló una extensa trayectoria en distintos tribunales de la jurisdicción y del país, desempeñándose como secretaria de juzgados civiles y de letras, jueza del Quinto Juzgado Civil de Valparaíso entre los años 2010 y 2017; relatora de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, relatora suplente de la Corte Suprema y, desde 2017, secretaria titular del tribunal de alzada porteño.

Tras prestar juramento, la ministra Cohen expresó que "estoy inmensamente feliz. Hoy he cumplido el sueño de ser ministra titular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, jurisdicción en la que me he desempeñado por más de dos décadas. Llego a ejercer mis funciones con el compromiso de trabajar con probidad, capacitándome cada día más y teniendo siempre en el centro a los justiciables".

La magistrada también tuvo palabras de reconocimiento para quienes compartieron con ella su labor como secretaria titular del tribunal de alzada, admitiendo que "dejo mi cargo de secretaria titular de la Corte con un poco de tristeza, porque he logrado afianzarme con los funcionarios y tener un equipo de trabajo con el que nos dimos recíprocamente mucho cariño, comprensión y aprendimos a trabajar en equipo para el bienestar de este tribunal. Así que muchas gracias".

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