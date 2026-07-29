Múltiples personas lesionadas deja colisión entre bus y un camión en la ruta 68 en Casablanca

Un bus interprovincial y un camión colisionaron la noche de este miércoles en la ruta 68, en la comuna de Casablanca.

El grave accidente se registró a la altura del kilómetro 85,4 en dirección a Valparaíso y dejó al menos a 30 personas lesionadas.

De manera preliminar, se informa que el conductor del bus permanece atrapado al interior de la máquina.

La Central de Alarmas y Telecomunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Casablanca despachó a las máquinas RB-1 y B-4.

Bomberos Valparaíso movilizó a las unidades 133,143 y 151 en apoyo al siniestro vial.

En el lugar equipos de emergencia trabajan en las labores de rescate y atención de los afectados.

(Imagen: @ernestomolina85)

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