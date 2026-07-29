Cuenta Pública de Aduanas: decomisaron más de 6 toneladas de drogas y 23,8 millones de cajetillas de cigarrillos durante 2025

El Servicio Nacional de Aduanas presentó su Cuenta Pública Participativa 2026 Gestión 2025, instancia en la que la directora nacional, Alejandra Arriaza, detalló los principales avances en modernización institucional, fortalecimiento del control fronterizo y facilitación del comercio exterior. Agrupados bajo cinco ejes, se expuso cómo el servicio se ha consolidado como un actor clave en la conexión de Chile con los mercados internacionales y en la seguridad de toda la cadena logística marítima, aérea y terrestre.

La presentación de la autoridad aduanera se hizo en formato podcast emitido en directo desde Valparaíso, donde estuvo acompañada por el presidente del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de la Dirección Nacional de Aduanas y académico de la Universidad de Valparaíso, Marcelo Arancibia, y el presidente de la Cámara Aduanera, Felipe Serrano, como representantes de parte de los actores públicos y privados con que interactúa el Servicio diariamente.

Durante el desarrollo de la Cuenta Pública de Aduanas, se destacó que en 2025 se implementó una nueva estructura institucional derivada de la Ley 21.713, que permitió crear nuevas Subdirecciones con foco en fronteras y probidad, así como fortalecer la articulación con las regiones y avanzar en el fortalecimiento de las personas, alcanzando una dotación de 2.319 funcionarias y funcionarios.

“Este fortalecimiento permite acercar la toma de decisiones a los territorios, reforzando la capacidad de respuesta regional y mejorando la coordinación entre las distintas áreas del Servicio. Es una institucionalidad pensada en un país que ha cambiado y para un comercio internacional que exige capacidades cada vez más especializadas”, explicó Alejandra Arriaza.

En el ámbito de la fiscalización y la lucha contra el crimen organizado, la institución destacó que se fiscaliza el 100% de la carga gracias a la combinación de análisis de riesgo, uso de bases de datos, perfilamiento, analítica avanzada e inteligencia artificial, sumado al despliegue de escáneres, binomios caninos y aforo físico.

El años pasado se registraron 1.468 procedimientos vinculados a drogas y delitos conexos, con importantes decomisos de sustancias ilícitas, entre ellas 5.366 kilos de marihuana, cocaína y pasta base, y 796 kilos de drogas sintéticas como ketamina y MDMA, además de 11.491 unidades de este tipo de sustancias.

La fiscalización permitió además resultados relevantes en otras áreas: 23.850.980 cajetillas de cigarrillos, 9.067.577 productos falsificados, 3.903.466 unidades de medicamentos incautados, 171.620 armas y municiones, y 359 toneladas de cobre robado, junto con US$ 5.883.419 en dinero no declarado en 253 procedimientos.

A partir del análisis de riesgo y la inteligencia, Aduanas gatilló procesos investigativos que se tradujeron en 4.704 denuncias y querellas, 25 investigaciones por lavado de activos y 450 sentencias condenatorias, desbaratando redes criminales como “Operación Oro Rojo”, “Operación Cooper” y “Los Sin Frontera”.

En materia de tecnología y herramientas para el control, se informó que actualmente operan seis nuevos camiones escáner y otros dos se encuentran en proceso de licitación, reforzando la cobertura en distintos puntos del país, acompañados por la formación de 254 operadores especializados (172 hombres y 82 mujeres).

Para avanzar hacia una Aduana moderna, el Servicio ejecutó $6.645.532.535 en Tecnologías de la Información, impulsando soluciones innovadoras para mejorar el control y la trazabilidad de las operaciones. Entre las iniciativas destacadas se encuentran el fortalecimiento de fronteras inteligentes integradas y digitalizadas, así como la profundización de la interoperabilidad y la depuración y automatización de datos en distintos sistemas.

La Cuenta Pública subrayó también el aporte de Aduanas al desarrollo económico del país: el Servicio recauda el 28% de la recaudación tributaria total de Chile, equivalente a US$ 17.829,9 millones, y contribuye con el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el plano de la gobernanza y la vinculación con el entorno, se resaltó el rol del Consejo Aduanero Público Privado (CAPP) como espacio de coordinación con los distintos gremios y empresas vinculadas al comercio exterior. Además, se valoró el programa “Aduana Conecta” y el funcionamiento de los Consejos de la Sociedad Civil, instancias que permiten avanzar junto a la ciudadanía y escuchar las necesidades y propuestas de las comunidades y usuarios.

PURANOTICIA