Ministra Toro y reconstrucción de papel: "Nunca dijimos que las viviendas se iban a reconstruir en menos de un año y medio"

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, abordó los cuestionamientos que ha recibido el Gobierno debido al lento avance en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

La autoridad respondió a los parlamentarios que han criticado el lento avance de la reconstrucción diciendo en entrevista con Radio U. de Chile que "por supuesto que es una situación muy difícil y los tiempos del Estado nunca son suficientes en ese sentido, y de eso somos muy conscientes. Hemos dado cuenta del avance de un plan de reconstrucción que es integral y eso siempre fue planteado de esa manera”.

Luego, explicó que el plan tiene siete dimensiones y que "sabemos que la habitacional es la más sentida, la más inmediata por los daños que se han producido, pero aquí quiero destacar que han habido intervenciones y apoyos que son de una reconstrucción más allá de lo material, que son inéditas. Aquí ha habido una recuperación productiva que han beneficiado a más de 2 mil emprendedores y emprendedoras con programas de Focit, de Sercotect, créditos Corfo que tiene prácticamente un 97% de avance".

“Aquí ha habido un despliegue de apoyos psicosociales inéditos, más de 12 mil atenciones del Ministerio de Salud, pero también apoyo de Senama para personas mayores, apoyos de las oficinas locales de la niñez para niñas, niños y adolescentes, recuperación de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Imagínate perder lentes o dentaduras, todas esas acciones han sido parte de nuestro actuar”, continuó.

En el ámbito habitacional, Toro indicó que “se ha ido avanzando también, no a la velocidad que nos gustaría, pero siempre los procesos de reconstrucción tienen sus dificultades, en particular en este caso hay topografías que son distintas. Hay una convicción de que el proceso de reconstrucción tiene que ser seguro, resiliente y, concretamente los números de la construcción de vivienda, la última información entregada por Minvu, son 2.600 subsidios que han sido entregados y no solo para que las personas afectadas se queden con un papel”.

“Está avanzando la vinculación de proyectos con ya más de 2.100 subsidios que han sido vinculados y están en alguna parte del proceso, más de 600 viviendas que están siendo construidas y 96 han sido entregadas. Esos números han sido muy claros, son reales y a mí me sorprende que los diputados hagan acusaciones cuando ellos conocen muy bien la situación”, sostuvo la ministra Toro.

También expuso que "hemos sido realistas, éste es un plan de reconstrucción que se ha planteado siempre a cinco años. Nunca dijimos que las viviendas se iban a reconstruir en menos de un año y medio, dos años. En esto fuimos muy claros, muy transparentes y planteamos este horizonte de cinco años".

Finalmente, la titular de Desarrollo Social concluyó diciendo que "entonces, éste 39% de avance global por supuesto que es insuficiente porque no es todo lo que necesitamos recuperar, pero está dentro de lo que siempre programamos”.

PURANOTICIA