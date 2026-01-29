Ministra Orellana dio a conocer los alcances de la reforma de pensiones en encuentro con mujeres de la región de Valparaíso

En el marco del despliegue territorial de Gobierno para dar a conocer los alcances de la reforma de pensiones, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezó una charla informativa con mujeres de la región de Valparaíso, instancia orientada a informar y resolver dudas sobre los beneficios que ya comenzaron a regir.

La actividad reunió a más de 50 personas de la zona, quienes participaron activamente planteando preguntas y conociendo cómo la reforma de pensiones impactará en el monto de sus jubilaciones. El encuentro contó con la presencia del director regional del Instituto de Previsión Social (IPS ChileAtiende), Miguel Toledo; la seremi de la Secretaría General de Gobierno, Carolina Zapata; y de la seremi (s) de Trabajo y Previsión Social, Angélica Gutiérrez.

Durante la jornada se informó que ya comenzaron los primeros pagos del Beneficio por Años Cotizados, que entrega 0,1 UF mensuales por cada año de cotización, con un tope de 25 años, lo que permite recibir cerca de $100.000 adicionales al mes (equivalente a 2,5 UF) en el caso de quienes cumplan ese período. Se estima que 640 mil pensionados a nivel nacional accederán a este beneficio, siempre que acrediten los años de cotización requeridos: al menos 20 años en el caso de los hombres y 10 años para las mujeres.

Asimismo, se destacó que la reforma contempla el aumento progresivo de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, beneficio que desde septiembre de 2025 se entrega a las personas de 82 años o más, y que se extenderá de manera gradual a otros grupos etarios. A ello se suma que, desde las remuneraciones de agosto, los empleadores comenzaron a cotizar un 1% adicional, fortaleciendo el financiamiento del sistema previsional.

La ministra Orellana subrayó que este tipo de encuentros buscan acercar la información a la ciudadanía y asegurar que las mujeres cuenten con información clara y oportuna sobre sus derechos previsionales. “El Beneficio por Años Cotizados reconoce el esfuerzo de toda una vida de trabajo y empieza a corregir una desigualdad que ha golpeado especialmente a las mujeres, cuyas pensiones son más bajas por vivir más años. Además, el Seguro Social incorpora la Compensación por Expectativa de Vida, un aporte permanente que permitirá que cerca de 410 mil mujeres del país reciban ambos beneficios y vean mejoradas sus pensiones”.

En esa línea, la seremi Carolina Zapata mencionó que “este Gobierno ha empujado con convicciones y también con política pública la Seguridad Social como un derecho. Y los derechos se construyen con acciones concretas como la implementación de esta reforma. Y es que más allá de la larga tramitación, sostuvimos el esfuerzo de avanzar en un sistema de pensiones justo, para darle una vejez digna a quienes han construido este país con su trabajo y esfuerzo. Se trata de una deuda acumulada por años, que hoy estamos saldando con todos los pensionados y pensionadas de nuestra región, que participaron con entusiasmo en este conversatorio, donde pudieron resolver sus dudas sobre los aspectos claves de la reforma.”

Finalmente, Miguel Toledo, director regional del Instituto de Previsión Social (IPS ChileAtiende) puntualizó que estos beneficios se entregan de manera automática para quienes cumplen con los requisitos legales: “En nuestra región un total de 153.694 pensionados y pensionadas comenzaron a recibir de forma automática los nuevos beneficios asociados al Seguro Social desde enero 2026, sin necesidad de trámites o solicitudes. Son más de 153 mil familias de la región que hoy ven un aumento concreto en sus ingresos mensuales, lo que tiene un impacto directo en su calidad de vida. Por ello, hacemos un llamado a revisar sus liquidaciones de pago en nuestros canales de atención digitales en www.chileatiende.cl y presenciales en las 19 sucursales de la región”.

(Imagen: Ministerio de la Mujer)

