Ministra Natalia Duco proyecta alianza estratégica con el Gore de Valparaíso para fortalecer el deporte en la región

En el marco de una visita al Parque Vista al Mar de Concón, la ministra del Deporte, Natalia Duco, sostuvo un encuentro con el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, para abordar los principales desafíos del sector y proyectar un trabajo colaborativo que permita fortalecer el desarrollo deportivo en la región.

La instancia permitió revisar iniciativas en curso, necesidades territoriales y lineamientos estratégicos, con énfasis en la coordinación entre instituciones para mejorar el acceso y la calidad de la infraestructura deportiva. En ese contexto, la secretaria de Estado valoró el trabajo conjunto, señalando que “me da alegría saber que las cosas resultan, funcionan y con el objetivo del bienestar de los vecinos”.

Durante la jornada, se destacó el rol articulador del Ministerio del Deporte y la importancia de consolidar una mirada estratégica que permita distribuir de manera equitativa los recursos. “Lo que el ministerio quiere proponer es trabajar en equipo, ser un coordinador, crear estrategia deportiva y política pública”, afirmó Duco.

Asimismo, la ministra subrayó que uno de los principales desafíos es avanzar en la priorización de proyectos y en una mejor distribución de la infraestructura a nivel regional. “Hay mucho que avanzar en tema de priorización y orden de la inversión de infraestructura (…) y también el foco en que el deporte llegue a todas las etapas del ciclo vital”, indicó, relevando la importancia de incluir tanto a la primera infancia como a los adultos mayores.

En la misma línea, se abordó la necesidad de fortalecer el deporte recreativo sin dejar de lado el alto rendimiento, entendiendo el deporte como una herramienta de desarrollo social. “Sabemos que el deporte transforma vidas, es comunidad, pero también es social”, sostuvo la autoridad.

Por su parte, desde el Gobierno Regional, Rodrigo Mundaca, destacó la relevancia de sostener este trabajo articulado en el tiempo, subrayando la inversión y el compromiso con el desarrollo deportivo en el territorio. “Hemos destinado más de 31 mil millones de pesos en infraestructura deportiva, equipamiento y apoyo a deportistas (…) el deporte recreativo es fundamental para construir buenas sociedades”, se indicó durante la instancia.

Asimismo, se relevó la proyección de nuevas iniciativas para la región, incluyendo el impulso a eventos deportivos de carácter internacional. “Nuestra región va a albergar a 12 países que van a competir en estas sedes (…) nuestro compromiso con el deporte dice relación con obras y no promesas”, se destacó, reforzando la apuesta por consolidar el desarrollo deportivo a nivel regional.

El encuentro concluyó con el compromiso de avanzar en una agenda conjunta entre el nivel central, el gobierno regional y los municipios, con el objetivo de ampliar el acceso al deporte y consolidarlo como un eje clave para el bienestar de la población en la Región de Valparaíso.

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