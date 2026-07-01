Ministra del Deporte cuestiona millonaria obra inconclusa en Quilpué y exige avanzar en recuperación de piscina abandonada

Más de 500 niños y jóvenes llegaron hasta el Estadio Municipal Arturo Longton Guerrero, en Quilpué, a distintas clínicas deportivas de fútbol, zumba, karate, tiro al arco entre muchas otras. En este emblemático espacio deportivo la ministra Natalia Duco junto a la alcaldesa Carolina Corti, concejales y diversas autoridades participaron de la fiesta deportiva.

El recorrido comenzó en el complejo de piscinas inconcluso ubicado en el estadio. Hace nueve años que el lugar de piscinas se encuentra paralizado. Las obras tienen un avance del 82%. Sin embargo, la construcción presenta inconvenientes en techumbre e instalaciones eléctricas propias del paso del tiempo.

Son cerca de $700 millones los que se necesitan a través de fondos externos, ya que en las arcas municipales hay $650 millones, estos fondos corresponden a lo otorgado por el Gobierno Regional años atrás.

Todos estos detalles son parte de un estudio aprobado por el Concejo Municipal, que busca finalizar esta infraestructura y entregarla a la comunidad.

Al respecto, la ministra del Deporte, Natalia Duco, señaló que "me molesta que se hayan invertido tantos recursos y que todos los ciudadanos de Quilpué todavía no puedan disfrutar de una piscina. Eso me parece irresponsable”.

“Vinimos a recorrer la infraestructura, hay un espacio hermoso y también yo sé que se está evaluando el proyecto, está en un proceso de evaluación con el Instituto Nacional del Deporte y hay que ir analizandolos pasos correspondientes de los procesos de infraestructura, que sabemos son largos, ya que requieren visaciones técnicas”, explicó Duco.

La secretaria de Estado sostuvo que "eso me parece algo razonable, que los ciudadanos acá me lo han manifestado y creo que es legítimo. O sea, ¿a quién no le molesta ver una piscina vacía? Yo creo que esto no puede ser y hay que hacer algo al respecto. Yo creo que es importante recuperar este y todos los espacios deportivos”.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Cortí valoró que "eso significa activar todo un proceso que a veces parece muy complejo para el Estado y muy poco entendible para las personas. Hoy día nosotros le dijimos ministra, tenemos un problema con infraestructuras en Quilpué, no solo con el tema de las piscinas, sino en general. Nosotros somos un pasadizo entre costa y cordillera y queremos ser un líder del deporte a nivel regional".

“Lo segundo, importante es decir que hay que recuperar algunas infraestructuras que han sido dejadas por temas administrativos, poco éticos para mi gusto, porque definitivamente lo que sucede acá es que hay mucha plata invertida y quedan detenidas y son infraestructuras que ilusionaron a los quilpueínos”, agregó.

En tanto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, comentó que “veo esperanza, fundamentalmente porque hoy día nuestros jóvenes están amenazados por la droga, por la delincuencia. Y por eso es que este espacio recuperado, este complejo, como la piscina, apunta justamente a la necesidad mayor que tenemos, que son nuestros niños, que en esta región se acercan a la droga y alcoholismo en edad más temprana que el resto del país”.

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