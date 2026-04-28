Ministra de Salud tilda "de toda lógica" la solicitud de renuncia a exdirectora del Hospital de San Antonio por "pérdida de confianza"

La ministra de Salud, May Chomali, respaldó la medida adoptada por el director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), quien solicitó la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, hasta entonces directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

El espaldarazo de la autoridad gubernamental se produjo en medio del lanzamiento del Plan de Alerta Oncológica, una estrategia diseñada para dar cobertura a los 33 mil pacientes GES y No GES que se encuentran aguardando por un tratamiento o diagnóstico. En dicha instancia, se le preguntó a la titular de la cartera si resultaba factible destituir a una jefatura basándose en argumentos de carácter político.

Al respecto, la secretaria de Estado argumentó que “quiero decir que la relación entre los directores de servicio y los directores de hospitales de su red debe ser una relación de confianza. Si no existe la confianza como atributo de una relación, no se puede trabajar, y es de toda y justa razón que el director de servicio, ante la pérdida de confianza, que fue lo que él nos manifestó, haya solicitado la renuncia a la señora Maturana”.

En la misma línea, la máxima autoridad del Minsal complementó su postura señalando que “eso fue lo que nos informó y nos parece de toda lógica, porque vuelvo a insistir, porque un director de servicio tiene que trabajar y manejar con todos los directivos de su red”.

Respecto a los detalles exactos que detonaron el quiebre, Chomali optó por no profundizar en las causales específicas. “Los motivos tienen que ver con diferente índole, que no corresponde... acá, porque son cosas que él nos manifestó. Hay unos técnicos, motivos administrativos. Esa fue la razón por la cual él le solicitó la renuncia a la señora Maturana”, aseveró.

Frente a los dichos de la exdirectora, quien deslizó la existencia de presiones políticas detrás de su salida, la ministra respondió de manera tajante: “Nosotros no podemos decir lo que nosotros entendemos porque nuestra relación es con el director de servicio, y él nos informa que le solicitó la renuncia a la señora Maturana por pérdida de confianza, y en su caso puso a un doctor, no me acuerdo el nombre”.

Cabe recordar que la desvinculación de Maturana de la cabeza del recinto asistencial sanantonino ocurrió tras salir a la luz pública la designación de la exministra Jeanette Vega en el cargo de subdirectora médica de Gestión Asistencial. Dicho nombramiento se llevó a cabo sin haber sido notificado previamente al servicio correspondiente.

A través de un documento formal, la dirección justificó la medida argumentando una “pérdida de confianza y reiterados errores de conducción en la gestión”. Por su parte, la profesional removida entregó una versión diametralmente opuesta, afirmando que la exigencia de desvincular a Vega se fundamentó netamente en “razones políticas”.

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