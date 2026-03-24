Ministra de Salud confirma que "pérdida de confianza" que selló la salida de Andrea Quiero del SSVQ se debió a las últimas polémicas

La ministra de Salud, May Chomalí, confirmó que Andrea Quiero Gelmi fue removida de la Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) por “pérdida de confianza”, en medio de una serie de cuestionamientos que marcaron su gestión.

La secretaria de Estado abordó la situación durante una visita a la comuna de Quilpué, donde señaló que “por eso se solicitó la renuncia de la directora, porque se perdió la confianza”, en alusión a los antecedentes que se fueron acumulando durante los últimos días, entre ellos el pronunciamiento de la Contraloría Regional de Valparaíso que apuntaba a una presunta manipulación política en la entidad sanitaria.

Tres fueron las controversias principales que terminaron sellando la salida de la ahora ex directora, militante del Partido Socialista (PS): eventuales irregularidades en concursos de Alta Dirección Pública, el cuestionado acceso a una endoscopía en el Hospital de Quilpué –donde habría saltado la lista de espera– y la difusión de una minuta de 2022 que daba cuenta de nombramientos previamente definidos, antecedentes que generaron un creciente cuestionamiento a su gestión en el SSVQ.

En ese sentido, la autoridad gubernamental adelantó que se está solicitando que los concursos por Alta Dirección Pública (ADP) “sean prioritarios” en los servicios de salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) y Valparaíso - San Antonio (SSVSA). "Son dos Servicios de Salud que están priorizados para efectos de la ADP, que ya se enviaron las nóminas, porque son dos servicios que tienen a poblaciones muy grandes", explicó.

Asimismo, subrayó que “el SSVSA estaba con un director subrogante y ayer se le pidió la renuncia a la directora del SSVQ porque se nos vienen nuevos desafíos muy relevantes en todos los términos y de los directores de Servicios de Salud necesitamos tener la confianza de que van a llevar a cabo las medidas que se van a tomar”.

En materia de desafíos, expuso que estos abarcan distintas áreas estratégicas. “En infraestructura, la próxima semana se va a presentar el plan de infraestructura de este nuevo periodo; y estamos recabando toda la información para definir cuáles proyectos se van a priorizar y en qué circunstancias”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que “se está priorizando el concurso de la ADP para poder trabajar con gente que nos dé la confianza de que va a impulsar los cambios que estamos promoviendo”.

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