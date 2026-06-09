Ministra de Salud anuncia expansión del Hospital Carlos van Buren y fija plazo de tres meses para destrabar el ansiado proyecto

A una semana de la polémica sesión de la Comisión de Salud del Senado, desarrollada en dependencias del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, la ministra de Salud, May Chomali, llegó hasta el Congreso Nacional para anunciar que el Gobierno avanzará en la expansión del establecimiento de salud porteño, tras presentar una hoja de ruta concreta para destrabar un proyecto largamente esperado por la comunidad.

En presencia de autoridades nacionales, regionales y representantes del hospital, y tras analizar la grave crisis que atraviesa el principal recinto asistencial de la región, la secretaria de Estado sostuvo que "creo que ya hemos cerrado la etapa del diagnóstico y estamos todos de acuerdo en que aquí en la región tenemos problemas de infraestructura, de gestión y problemas de gobernanza”.

Chomali también explicó que el Ministerio de Salud iniciará ahora una segunda fase enfocada en las soluciones concretas para fortalecer la capacidad hospitalaria de la región, lo que "significa que de aquí a tres meses vamos a presentar la primera parte del máster plan del Hospital Carlos van Buren al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para obtener su resolución. Con ello podremos destrabar lo que ha estado detenido durante años e iniciar las etapas de diseño y posteriormente la construcción de la expansión del Hospital Carlos van Buren".

La Ministra destacó además el respaldo transversal que recibió la propuesta durante la sesión legislativa, indicando que "nos vamos muy contentos de lo que ocurrió en esta sesión, porque era algo que toda la comunidad, los profesionales de la salud, los gremios, la dirección del hospital y los propios senadores querían escuchar”.

Asimismo, la titular del Minsal valoró el compromiso adquirido por las autoridades regionales y comunales para agilizar el avance del proyecto diciendo que "lo importante es que todos los que estaban ahí, el Delegado Presidencial, el Gobierno Regional, los senadores y la alcaldesa de Valparaíso, se comprometieron a ayudarnos y a hacer todo lo necesario para agilizar las siguientes etapas, ya sea mediante gestiones legales, administrativas o de cualquier otra naturaleza”.

Respecto de la futura ubicación de la expansión hospitalaria, aseguró que el proyecto se desarrollará en una zona céntrica de la ciudad, privilegiando la accesibilidad para los usuarios de la red pública. Al respecto, la ministra Chomali manifestó desde el Congreso que "no queremos adelantar todavía dónde se va a realizar, pero sí podemos decir que será en el centro de la ciudad. No se va a ir a los cerros. Lo importante es que quedará en un lugar de fácil acceso para toda la comunidad".

La noticia fue celebrada por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien expresó que "estamos a disposición de todo el trabajo y saludamos también el compromiso de la Ministra de Salud, que en particular se ha comprometido en este hemiciclo y se ha comprometido con la comuna de Valparaíso a presentar el proyecto prontamente, en los próximos meses, al Ministerio de Desarro Social, para poder tener la tan ansiada RS y con ello la compra de los terrenos".

También subrayó que "van a ser dos procesos que van a avanzar en paralelo y que, por supuesto, desde el Municipio de Valparaíso, como alcaldesa y también al parecer con el compromiso de los senadores de la Comisión de Salud, vamos a estar paulatinamente y de forma constante junto a los trabajadores observando cómo se lleva a cabo para que se pueda materializar la compra de los terrenos y la posterior construcción de un hospital que es tan ansiado por nuestros vecinos".

Por su parte, la senadora Karol Cariola sostuvo que "hemos recibido el compromiso explícito de la Ministra de Salud de que se va a ingresar a la brevedad la solicitud de la compra del terreno al Ministerio de Desarrollo Social para poder obtener la RS y poder avanzar paralelamente a estos cambios administrativos en la compra del terreno. Creemos que hemos cumplido un objetivo".

De igual forma, la legisladora por la región de Valparaíso explicó que "hoy lo que nos corresponde es seguir avanzando y, por supuesto, poner toda de nuestra disposición de cada uno de los factores para poder contribuir a que este objetivo se cumpla porque necesitamos un Hospital Van Buren en nuevas condiciones para nuestra región y eso es lo que vamos a seguir empujando y, por supuesto, que vamos a fiscalizar cada uno de los pasos que se van a llevar adelante para que esto sea una realidad y no una promesa incumplida, como ha sido durante los años anteriores".

Finalmente, Camila Fuentevilla, presidenta nacional de Confedeprus, señaló que "valoramos el compromiso de la Ministra de Salud de efectivamente priorizar la construcción del Hospital Carlos van Buren, ya que anteriormente en otras instancias donde el ministerio había entregado una información respecto a cómo iba a ser el Plan Nacional de Inversiones, no se había detallado esta necesidad tan sentida para toda la población. Por esto solamente reiterar como organización nuestra alegría por esta noticia tan esperada para toda la comunidad".

PURANOTICIA