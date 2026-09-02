Ministra de Energía revela que Alcalde de Concón conoció irregularidades de Enap tres meses antes que el caso estallara públicamente

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, fue informado personalmente por la ministra de Energía, Ximena Rincón, sobre la situación que afectaba a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y los antecedentes relacionados con eventuales irregularidades en la información ambiental de la Refinería Aconcagua, ubicada en dicha comuna, casi tres meses antes de que el caso adquiriera notoriedad pública.

La revelación fue realizada este miércoles 2 de septiembre por la propia secretaria de Estado durante su intervención ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, instancia convocada para abordar los cuestionamientos surgidos en torno a los reportes ambientales de la estatal y sus obligaciones asociadas a las emisiones de dióxido de azufre y la recuperación de azufre.

Rincón situó el encuentro con Ramírez el 5 de mayo de 2026, pocos días después de la primera Junta Ordinaria de Accionistas de Enap correspondiente a la nueva administración. Según explicó, en aquella reunión, realizada el 29 de abril, se tomó conocimiento de los antecedentes disponibles sobre los hallazgos detectados al interior de la empresa estatal y se exigió que estos fueran puestos de inmediato en conocimiento de la Fiscalía y de la Superintendencia.

"Es importante dejar constancia en actas que después de esa Junta de Accionistas, yo le solicité reunión al Alcalde de Concón (Freddy Ramírez). La Junta de Accionistas fue el 29 de abril y yo me junté con él en su oficina el 5 de mayo", afirmó la ministra ante los parlamentarios.

De esta manera, la autoridad comunal habría tomado conocimiento de la situación a comienzos de mayo, cuando los antecedentes ya habían sido considerados suficientemente graves por los representantes del Estado en Enap como para solicitar su remisión a los organismos fiscalizadores y persecutores.

La propia Rincón explicó que la decisión de informar a Fiscalía y a la Superintendencia no estuvo motivada solamente por los niveles de contaminación registrados, sino especialmente por la posibilidad de que hubieran existido incumplimientos o eventuales adulteraciones en la información proporcionada por ejecutivos de Enap.

"Lo que a nosotros nos pareció importante que se pusiera en conocimiento de la Superintendencia y de la Fiscalía tenía que ver más bien con el cumplimiento y con eventuales adulteraciones o 'trampas' que pudiera haber de alguno o algunos ejecutivos que estuvieron a cargo de esta situación", sostuvo en la instancia.

QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ

Tras el encuentro con el alcalde Freddy Ramírez, la ministra Rincón señaló que también sostuvo reuniones con los alcaldes de Puchuncaví y Quintero, Marcos Morales y Rolando Silva, respectivamente, con quienes abordó la situación territorial de las comunas que históricamente han convivido con actividades industriales.

La secretaria de Estado explicó que incluso se desarrolló una reunión con los tres jefes comunales en dependencias de la Delegación Presidencial, con el objetivo de avanzar en una estrategia conjunta para dejar atrás el concepto de "zona de sacrificio" y avanzar hacia una "zona de oportunidades".

La ministra también indicó que participó posteriormente en un encuentro convocado por el Alcalde de Puchuncaví el 14 de julio y que para este jueves 3 de septiembre está prevista una nueva instancia de trabajo.

El antecedente entregado por la Ministra de Energía agrega así un nuevo elemento a la controversia en torno a Enap, puesto que establece que la máxima autoridad comunal de Concón conoció directamente la situación el 5 de mayo, tres meses antes de que los cuestionamientos por los reportes ambientales de la Refinería Aconcagua comenzaran a instalarse con fuerza en la agenda pública.

PURANOTICIA