Ministerio de Vivienda y Urbanismo da inicio a investigación por lento avance de reconstrucción tras megaincendio en El Olivar

Con una revisión de contratos y condiciones laborales comenzó la investigación instruida por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en el marco del proceso de reconstrucción en Viña del Mar, específicamente en el sector El Olivar, uno de los más afectados por el megaincendio de febrero de 2024 en la comuna y en Quilpué.

De acuerdo con antecedentes recabados por Radio Bíobío, durante la mañana de este jueves llegaron funcionarios del Serviu de la región Metropolitana junto a equipos de la fiscalía interna del Minvu para iniciar las diligencias en terreno.

El foco de la investigación está puesto en la empresa constructora San Sebastián Limitada, encargada de las obras en sectores como El Olivar, Villa Dulce y Canal Chacao, donde se han levantado denuncias por retrasos e irregularidades.

El dirigente de la ONG Sobrevivientes del megaincendio, Jaime Mella, valoró la decisión, señalando que “si bien lo personificó en la constructora San Sebastián, hay otras empresas que también deben ser fiscalizadas en el mismo proceso y tomar las medidas más duras y necesarias”.

Entre las anomalías detectadas figuran pagos diarios, falta de implementos de seguridad y contratos laborales irregulares. Un trabajador incluso acusó precariedad en las condiciones laborales.

A esto se suman testimonios de damnificados. Una vecina, que prefirió mantener su identidad en reserva, indicó que su vivienda presenta un 80% de avance, pero con dificultades en la ejecución. “Tienen que traer los materiales de a poco porque no tienen un lugar de acopio y no tienen guardias de seguridad para cuidar los materiales”, afirmó.

Otro afectado advirtió que el proceso podría extenderse aún más en el tiempo: “La reconstrucción podría tardar otros dos años”, señalando además que son pocas las familias que han logrado avanzar en la edificación de sus viviendas.

Desde el Minvu, el ministro Poduje indicó que “lamentablemente, debo anunciarles que vamos a tener que iniciar una investigación con fiscalía interna del ministerio por la situación del lento avance de la reconstrucción en El Olivar”, sostuvo.

La autoridad también cuestionó la falta de sanciones a la empresa. “La obra no avanza y esa empresa no tiene ninguna multa”, afirmó, agregando que “vamos a tomar todas las medidas más duras que sean necesarias”.

Asimismo, comparó el avance con otras zonas afectadas por desastres. “La reconstrucción del Biobío que partió dos años después está más adelantada (…) y acá nada”, criticó.

Finalmente, el ministro advirtió que se buscarán responsabilidades: “Acá tienen que haber responsables (…) son dos años de atrasos y las familias han tenido que estar esperando en condiciones paupérrimas”.

Hasta ahora, la constructora San Sebastián Limitada no ha respondido a los requerimientos de la prensa.