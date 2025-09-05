Ministerio de Vivienda retomó el dialogo con los propietarios del terreno para evitar desalojo de la megatoma de San Antonio

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que continúan las conversaciones con los propietarios del terreno en el que se emplaza la megatoma en el Cerro Centinela de la comuna de San Antonio.

Este viernes, el ministro de la cartera, Carlos Montes; sostuvo una reunión con los dueños del terreno, Ricardo Posada y Esteban Solari, ocasión en la que evaluaron distintos escenarios y alternativas en la búsqueda de una solución definitiva.

A la reunión se integró el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quién informó de las implicancias de un posible desalojo.

Las partes continuarán el diálogo con el objetivo de buscar una solución a esta problemática, que afecta a más de 10 mil personas.

Además, se comunicó que la Comisión del Minvu encargada de reportar sobre condiciones de venta, precio y garantías para la posible venta del terreno que ocupa la megatoma entregó a las partes el informe de las 17 sesiones que sostuvo esta instancia.

Cabe señalar que la cita se inició el a la 15:00 horas y finalizó a las 16:30 horas en dependencias del Ministerio de Vivienda.

PURANOTICIA