Ministerio de Salud declara Alerta Sanitaria en Concón, Quintero y Puchuncaví tras aumento de consultas asociadas a intoxicación

El Ministerio de Salud decretó Alerta Sanitaria en Concón, Quintero y Puchuncaví hasta el próximo 30 de enero de 2026, a fin de enfrentar una posible emergencia de salud que pudiera producirse por circunstancias ambientales que afecten a la zona.

Esta acción permitirá reforzar las acciones que ya realiza la Autoridad Sanitaria para proteger la salud pública, según dio a conocer la seremi Lorena Cofré.

“El Ministerio de Salud ha decretado Alerta Sanitaria para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví hasta el 30 de enero del 2026. Esta herramienta nos permite seguir reforzando el trabajo que ya hemos realizado junto al intersector para el resguardo de la salud pública de vecinas y vecinos de las distintas comunas", dijo.

De igual forma, sostuvo que "como Autoridad Sanitaria no sólo hemos colaborado en las acciones desde la red asistencial y los Centros de Salud Familiar (Cesfam), sino que también hemos reforzado las fiscalizaciones y la revisión de situaciones eventuales que estén sucediendo en los establecimientos educacionales".

Asimismo, enfatizó en que bajo esta Alerta Sanitaria seguirán "resguardando la salud de las vecinas y vecinos de las tres comunas”.

Esta medida se adopta luego de que durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre se generaran consultas espontáneas en la Atención Primaria de Salud y la Red Asistencial por sintomatología asociada a eventos sanitarios, afectando principalmente a estudiantes de establecimientos de Quintero y Puchuncaví.

