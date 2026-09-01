Ministerio de Desarrollo Social frena proyecto de luminarias en Valparaíso por falta de antecedentes y da 60 días al municipio

Un nuevo revés enfrenta el plan de recambio de alumbrado público en Valparaíso. Según informó El Mostrador, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) determinó que al nuevo proyecto impulsado por la Municipalidad de Valparaíso le “faltó información” para poder ser considerado dentro del proceso presupuestario 2026, estableciendo además un plazo de 60 días para que el municipio responda a las observaciones, antes de que el análisis técnico-económico pierda su vigencia.

La iniciativa, denominada “Mejoramiento Parque Alumbrado Público”, contempla una inversión superior a los $5.780 millones, financiados por el Gobierno Regional (GORE), y considera el reemplazo de 5.108 luminarias de sodio por tecnología LED en el plan y la zona norte de la comuna.

El proyecto original ingresó al Sistema Nacional de Inversiones en 2022, durante la administración del exalcalde Jorge Sharp, y obtuvo la aprobación de los recursos en 2023, para posteriormente salir a licitación en octubre de 2024.

Sin embargo, tras asumir en diciembre de 2024, la alcaldesa Camila Nieto decidió no ejecutar la obra. En marzo de 2025, luego de detectar presuntos vicios en el proceso, la jefa comunal denunció la licitación ante la Fiscalía e invalidó el concurso, argumentando que la iniciativa contemplaba luminarias repetidas y que no se ajustaba a la normativa vigente. A partir de ello, el municipio optó por reformular el proyecto y ampliar su cobertura.

El conflicto se agudizó en noviembre de 2025, cuando el GORE solicitó a Mideso una reevaluación del presupuesto. Ante esta petición, la cartera requirió nuevos antecedentes a la Municipalidad de Valparaíso. Sin embargo, estos no fueron entregados dentro del plazo establecido, lo que derivó en que el 31 de diciembre la iniciativa perdiera su “Resolución Satisfactoria” y, con ello, los recursos que ya habían sido asignados.

De acuerdo con los antecedentes dados a conocer por El Mostrador, actualmente el municipio busca volver a asegurar el financiamiento para ejecutar las obras. Desde la Seremi Mideso explicaron que el resultado “Falta información” tiene por objetivo que “el municipio realice adecuaciones y actualizaciones en la información del contenido del proyecto de inversión, para lo cual tiene un plazo de 60 días antes que el RATE (Resultado del Análisis Técnico Económico) pierda vigencia”.

De esta manera, el municipio deberá responder formalmente a los requerimientos realizados por el Ministerio dentro del plazo establecido. Una vez recibidos los nuevos antecedentes, Mideso volverá a evaluar el proyecto y emitirá un nuevo dictamen técnico-económico, instancia que será clave para determinar si Valparaíso logra recuperar el financiamiento regional destinado al recambio de luminarias.

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