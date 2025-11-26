Ministerio de Bienes Nacionales entregó 14 títulos de dominio en la comuna de El Tabo

Con el objetivo de avanzar en seguridad jurídica y mejorar la calidad de vida de las familias de la comuna de El Tabo, el Ministerio de Bienes Nacionales, en coordinación con la Municipalidad, realizó la entrega de 14 títulos de dominio a legítimos propietarios de la región de Valparaíso.

La ceremonia se llevó a cabo en el marco del convenio de colaboración vigente entre ambas instituciones, reflejando los resultados de un proceso técnico y jurídico de largo aliento, así como el trabajo mancomunado entre el nivel central del Estado y el municipio, orientado a garantizar la certeza territorial.

La actividad fue encabezada por el seremi de Bienes Nacionales, Eduardo León, junto al alcalde Alfonso Muñoz, quienes hicieron entrega de los títulos a 12 personas y una comunidad donde residen más de 100 familias, que pasan a ser propietarias legales de sus terrenos, accediendo a mayores oportunidades de estabilidad y proyección.

La regularización de la pequeña propiedad raíz constituye una de las principales atribuciones del Ministerio de Bienes Nacionales, permitiendo legitimar la posesión de terrenos con una extensa historia de tenencia irregular. Este proceso habilita, bajo determinados requisitos legales y urbanísticos, el acceso a un título de dominio, herramienta clave para postular a beneficios del Estado, mejorar viviendas y asegurar herencias.

Durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se han entregado más de 23.400 títulos de dominio a nivel nacional, con un énfasis especial en jefas de hogar y personas mayores. En la región de Valparaíso, más de 1.700 familias ya cuentan con la tranquilidad de ser propietarias legales de sus terrenos, reafirmando el compromiso del Estado con una política pública de justicia territorial y equidad.

El seremi León comentó que "estamos muy contentos porque entregamos 12 títulos de dominio, más unos títulos a una comunidad que está muy bien organizada gracias a un convenio, un convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la comuna del Tabo. No todas las comunas de la región tenemos convenio. Los que no, tienen que ir a venderse a Valparaíso frente a la plaza Victoria, pero gracias al convenio atendemos acá y nuestra abogada está viendo casos para poder avanzar".

El alcalde Muñoz indicó que "es de mucha importancia para los vecinos que hoy día han podido obtener su título de propiedad por parte de bienes Nacionales, y esto es gracias al convenio que tenemos el Municipio, el Estado con la Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, que facilita todos estos procesos de trámites para alcanzar este tan anhelado sueño de nuestras vecinas y vecinos que por diferentes factores no tenían su título, ya sea porque habían comprado las disposiciones de derecho, porque habían heredado muchas veces la cesión de derecho de sus padres o abuelos, pero hoy día la norma establece que toda propiedad tiene que estar en regla y para ello tiene que tener un título de dominio con un rol individual asignado a cada propiedad".

