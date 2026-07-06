Millones insiste en responsabilizar a Mundaca por desvinculaciones en Pro-Empleo: le atribuye el recorte que generó los despidos

Las masivas desvinculaciones de beneficiarios del Programa de Inversión en la Comunidad (PIC), más conocido como Pro-Empleo, continúan generando un fuerte enfrentamiento entre la Delegación Presidencial Regional y el Gobierno Regional de Valparaíso. Luego de los cuestionamientos formulados por el gobernador Rodrigo Mundaca y la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, la controversia sumó un nuevo capítulo luego que desde la Delegación se apuntara directamente a la reducción presupuestaria impulsada por el Gobierno Regional como el origen de los despidos.

En ese contexto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, aseguró que la disminución de cupos fue consecuencia de la rebaja de $700 millones aprobada para el programa financiado por el Gobierno Regional, descartando que la Delegación Presidencial haya tomado la decisión de desvincular personas por iniciativa propia.

La autoridad explicó a Puranoticia.cl que el programa se sostiene sobre dos fuentes de financiamiento y precisó que "lamentablemente, en diciembre, cuando se tomaba el acuerdo para renovar el año 2026, el gobernador no financió todo el año, sino que dijo que iba a financiar hasta el 30 de junio y que iba a ver la evaluación del programa".

Asimismo, explicó que meses después el gobernador Mundaca comunicó que extendería el financiamiento hasta fines de este año, pero con una reducción presupuestaria que obligó a disminuir la cantidad de beneficiarios. En ese sentido, el delegado Millones sostuvo que "en mayo, el mismo gobernador comunica que va a renovar el compromiso hasta fin de año, pero reduciendo $700 millones, y esa reducción tiene una incidencia, que hay que disminuir cupos y, por tanto, ahí se fijan criterios para efectos de cuáles son las personas que deberían desvincularse para cumplir con lo que pidió el gobernador de $700 millones menos".

"Ese es el origen del conflicto, por lo tanto ahí tenemos el principal problema, que es el señor gobernador quien establece el criterio de menos plata y, por tanto, ahí se ponen de acuerdo los equipos del Gobierno Regional con los equipos de la Delegación para buscar criterios", explicó el representante del Presidente en la V Región.

La autoridad de Gobierno también sostuvo que, considerando el escenario económico actual, no compartía la decisión de reducir el programa, indicando que "en esta coyuntura de alto nivel de desempleo, guerra y alzas, también debe ser una prioridad enfrentar el desempleo como principal objetivo. Entonces por eso es que no se explica que tengamos que desvincular, porque el gobernador lo pidió".

Respecto de la forma en que se definieron las desvinculaciones, el delegado detalló que los criterios fueron consensuados entre la Delegación Presidencial, el Gobierno Regional y el Consejo Regional y que estos fueron: personas que estaban en estos planes de empleo pero que tuvieron ingresos adicionales con boletas de honorarios; incumplimientos de acuerdo a la fiscalización que hacen las ONG; y menores de 25 años porque es más fácil que puedan insertarse en el mundo laboral.

No obstante, Millones reveló que "nos encontramos a 20 personas, aproximadamente, que tienen fuero maternal, por tanto no se pudo desvincular a esas personas que, siendo jóvenes –de acuerdo a los criterios que estableció el equipo de la Delegación y del gobernador– se tuvo que buscar otro criterio, que era, por ejemplo, en aquellos servicios públicos u otras entidades con más de una persona en la misma función, ahí desvincular. Y eso es lo que ocurrió con la Municipalidad de Valparaíso y Viña del Mar, en que la mayoría de las personas están cumpliendo funciones municipales".

Frente a las críticas por la concentración de despidos en ambas comunas, Millones rechazó que la Delegación haya decidido qué trabajadores dejarían de pertenecer al programa. Asimismo, cuestionó las acusaciones formuladas en su contra, señalando que "cuando se hace esa imputación maliciosamente –y lo lamento que lo digan personas a las que yo les tengo aprecio (en referencia a la core Tania Valenzuela– claramente quien hace la desvinculación y los contratos son las ONG's".

El delegado presidencial regional también insistió en que el conflicto podría resolverse si el gobernador Rodrigo Mundaca restituye los recursos rebajados al programa, manifestando que "cuando él mismo toma la determinación de disminuir los recursos, que va a tener directamente incidencia en disminuir los cupos a las trabajadoras, y después el mismo gobernador aparece con las trabajadoras, entonces no lo logro entender porque fue una decisión que él tomó".

Luego hizo un llamado directo a la autoridad regional, expresando que "si a usted le preocupa tanto como a mí la cesantía, restituya los recursos, los $700 millones, para que recontratemos a estas personas. Tan simple como eso". Asimismo, sostuvo que "vuelvo a llamar al señor gobernador a que nos pongamos de acuerdo pensando en la gente que más necesita que sus autoridades estén de acuerdo, que pongan lo mejor de sí para enfrentar la crisis económica, levantar el empleo y reactivar la economía".

A modo de cierre, Millones aseguró que él ha estado disponible "todas las veces que sea necesario para reunirnos (con Mundaca). El Consejo Regional –la izquierda y la derecha– siempre han estado disponibles a poner todos los recursos que sean necesarios para enfrentar las tasas de desempleo a través de estos programas especiales". No obstante, reiteró una vez más que "quien baja las iniciativas es el gobernador, porque fue él quien le pidió a los cores y a nosotros reducir $700 millones".

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