Millones detalla plan maestro del Hospital Van Buren: compra de terrenos, edificios de tres pisos y nuevas torres médicas a largo plazo

En medio de la discusión por la estrategia de ampliación del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, iniciativa que ha generado debate respecto de su ejecución por etapas, la compra de terrenos y la coexistencia con la modificación del Plan Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso, distintos actores han aclarado que el proyecto no ha abandonado su objetivo de una expansión de mayor envergadura, sino que avanza mediante fases técnicas y administrativas paralelas impulsadas por el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) y la Municipalidad de Valparaíso.

En ese contexto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, recordó a Puranoticia.cl que "durante la sesión de la Comisión de Salud del Senado adquirimos un compromiso ante los usuarios y ante los trabajadores del Hospital Van Buren, de realizar un master plan para hacer las intervenciones que requieren una respuesta integral a la demanda de mayor infraestructura para el recinto hospitalario".

De igual forma, sostuvo que "una parte de este master plan es la compra de dos terrenos: uno de Fronza y otro de una congregación religiosa, para construir en esos predios treinta y seis mil metros cuadrados", y explicó que "para esa construcción se está trabajando de manera coordinada entre los diversos servicios y el Municipio con las normas del actual Plan Regulador, es decir, proyectando tres pisos".

Junto a plantear que en el edificio a construir se reubicarán el consultorio de especialidades y las unidades de Oftalmólogia y Otorrino que actualmente están en subida El Litre, Millones subrayó que "respecto a la segunda parte del master plan, que es la intervención del Van Buren, específicamente en los espacios que dejarán el CDT, Oftalmología y Otorrino, ambos cuando estos se trasladen a los terrenos comprados, se avanzará en el desarrollo de las nuevas torres médicas para el hospital".

"Ese levantamiento es de mediano y largo plazo, y serán la respuesta definitiva a la normalización del complejo Hospital Van Buren, el cual comprende otras intervenciones que son parte del trabajo del Departamento de Inversiones del Servicio de Salud y de la Subsecretaría de Salud", complementó la autoridad.

Finalmente, el proyecto del establecimiento continúa su tramitación en distintas etapas, combinando la adquisición de terrenos bajo la normativa vigente y el desarrollo de un plan maestro de mayor alcance que contempla intervenciones de corto, mediano y largo plazo, mientras se mantiene en paralelo la discusión sobre la actualización del instrumento de planificación urbana que permitirá su expansión definitiva.

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