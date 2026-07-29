Fondo Recuperando Chile financiará seis proyectos de reconstrucción y apoyo comunitario en la región de Valparaíso

Más de $700 millones serán destinados a organizaciones de la sociedad civil a través del Fondo Recuperando Chile (ex Para Vivir Mejor), iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia cuyos resultados fueron anunciados este miércoles por el Subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, en la Escuela Orlando Peña Carvajal de Viña del Mar.

Cabe destacar que la pauta de prensa estaba convocada originalmente para las 13:00 horas; sin embargo, la actividad comenzó pasadas las 14:00 horas debido a ajustes de agenda y coordinación de las autoridades en el territorio.

RECONSTRUCCIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

A nivel nacional fueron adjudicados 51 proyectos, seleccionados entre más de 250 postulaciones, cada uno con financiamiento de hasta $15 millones. De ellos, seis iniciativas corresponden a la región de Valparaíso, donde el foco estará puesto en la reconstrucción tras los megaincendios y en el fortalecimiento de la respuesta comunitaria frente a futuras emergencias climáticas.

El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte destacó la importancia de la articulación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil para enfrentar las necesidades de los territorios más afectados.

"Empezamos el proceso de adjudicación de más de 700 millones de pesos que se van a repartir a fundaciones y corporaciones a lo largo de todo Chile (...). Dada la magnitud del desafío que tenemos, y especialmente ahora con otra emergencia, el Estado no se la puede solo. De ahí la importancia de que podamos articularnos bien con las empresas y la sociedad civil para llegar con las ayudas de forma oportuna", afirmó la autoridad.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra la Corporación Ulkantú, que implementará programas orientados al apoyo lúdico, socioemocional y preventivo en establecimientos educacionales y barrios vulnerables. La asesora pedagógica y coordinadora académica de la corporación, Eliana Ahonzo, explicó que la iniciativa busca convertir a las escuelas en espacios de protección para las comunidades.

"La idea surgió de proponer a ambas escuelas como nodos protectores (...) para traspasar la metodología del plan de seguridad escolar a todo el contexto educativo y territorial", señaló Ahonzo.

No obstante, representantes de la comunidad recalcaron que el acompañamiento social debe avanzar de manera paralela a la reconstrucción de la infraestructura afectada por los incendios. El presidente de la Junta de Vecinos N° 87 de Villa Independencia, Alejandro Moreno Quiroga, manifestó que aún existen importantes dificultades para numerosas familias.

"Estamos desde el 24 con el drama de la reconstrucción, que va media lenta. Hay muchos problemas con gente cuyos terrenos no están urbanizados (...) los viejitos tenían las escrituras debajo de las colchonetas y se les quemaron. Pero este beneficio va a ser un buen fruto para toda la población", sostuvo el dirigente vecinal.

FICHA FIBE ELECTRÓNICA

Durante la actividad, las autoridades regionales también entregaron un balance sobre el catastro de personas afectadas por el reciente sistema frontal y la implementación de ayudas estatales.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, informó que en la región de Valparaíso ya se han aplicado más de 4.300 fichas FIBE, destacando la puesta en marcha de la Ficha FIBE electrónica, herramienta que permitirá agilizar el levantamiento de información mediante dispositivos móviles.

"Ya no va a ser solamente la ficha de papel, sino que va a ser electrónicamente y ya no va a tener que digitarse. Va a ser más rápido y así vamos a tener el catastro para entregar los recursos lo antes posible", explicó el seremi Cerda, añadiendo que Quilpué, Villa Alemana y Valparaíso concentran la mayor cantidad de personas encuestadas.

Por su parte, la seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, llamó a las personas afectadas por las lluvias e inundaciones a completar la Ficha FIBE, requisito para acceder a los aportes estatales de libre disposición, que fluctúan entre $375.000 y $1.500.000, dependiendo del nivel de afectación.

"Es importante que todas las personas que fueron dañadas por el sistema frontal levanten su ficha FIBE, es una oportunidad única para recibir el apoyo directo del Gobierno (...). Las compensaciones de las empresas eléctricas corren por un carril separado", puntualizó la vocera regional.

Las autoridades informaron que la firma de los convenios comenzará durante los próximos días, lo que permitirá que los proyectos adjudicados por el Fondo Recuperando Chile se ejecuten en un plazo de entre ocho y doce meses, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento social y el desarrollo comunitario en los sectores más vulnerables de la región de Valparaíso.

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