Detienen a sujeto que sustrajo una cruz de bronce desde la Parroquia San Nicolás de Bari de Villa Alemana

Un patrullaje preventivo realizado por funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitió la detención de un individuo que había sustraído una cruz de bronce desde la Parroquia San Nicolás de Bari, ubicada en el sector céntrico de la comuna.

El sujeto, que ya tenía antecedentes penales y una orden de detención pendiente, fue trasladado a la Sexta Comisaría de Carabineros, quedando fijado para este jueves su control de detención.

El procedimiento se registró alrededor de las 13:45 horas, cuando un equipo municipal que realizaba labores preventivas por calle Victoria, al llegar a la intersección con Williamson, observó a un sujeto que ocultaba un objeto en su costado izquierdo. En ese momento, una mujer salió desde la Parroquia San Nicolás de Bari para alertar que un individuo había sustraído una especie desde el interior del templo.

Tras recibir el aviso, los funcionarios municipales interceptaron y retuvieron al sujeto, constatando que mantenía en su poder una cruz de bronce, la que fue recuperada. Posteriormente, el individuo fue identificado por personal de Seguridad Pública y trasladado a la 6° Comisaría de Carabineros de Villa Alemana para la adopción del procedimiento correspondiente por parte de la policía uniformada.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó la rápida reacción de los equipos municipales y reafirmó el compromiso del municipio con la seguridad de la comunidad.

“Se trata de un hecho absolutamente repudiable para el mundo cristiano, para el mundo de fe. Estas acciones no deben ser permitidas y nosotros vamos a tomar todas las medidas a nuestro alcance para que esta persona esté donde tiene que estar. Tenía orden pendiente, hoy ya está detenido y espero que sea drásticamente sancionado por parte de la Justicia. Él tiene que estar en la cárcel y vamos a hacer todo lo posible para que no salga”, sostuvo.

El jefe comunal agradeció la oportuna intervención de los patrulleros municipales, indicando que “hoy día Villa Alemana se sitúa como una de las ciudades que está fortaleciéndose en temas de seguridad para no darle tregua a la delincuencia”.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, indicó que este procedimiento refleja la importancia de la presencia preventiva en terreno y del trabajo conjunto con la comunidad.

"La oportuna denuncia de una testigo, sumada al patrullaje que desarrollaban nuestros inspectores, permitió una rápida intervención y detención en flagrancia de una persona adulta que portaba la especie que había sustraído recientemente del interior de esta iglesia. Continuaremos fortaleciendo la vigilancia preventiva y la coordinación con Carabineros para contribuir a la seguridad de la comuna", afirmó.

En tanto, el párroco de la Parroquia San Nicolás de Bari, Padre Adam Lugowski, comentó que “es terrible que se trate de robar cosas tan sagradas para nosotros. Tal vez otra persona ve en esto sólo una cosa material de valor, pero para nosotros tiene muchísimo más valor que lo material, tiene un valor espiritual. Quisiera agradecer la rápida reacción de Seguridad Pública, del alcalde, y lo más importante es que logramos recuperar esta cruz”.

Finalmente, el comisario de la 6° Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, mayor Heriberto Albanés, relató que “alrededor de las 13:50 horas, una funcionaria de la Parroquia San Nicolás de Bari alertó que había visto a una persona que a través del escalamiento había forzado esta cruz y se había retirado con ella en dirección desconocida. Al seguirlo, dio aviso a personal municipal, conjuntamente con Carabineros, y se procedió a la detención en forma flagrante de esta persona”.

Desde el municipio reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho delictual o situación sospechosa, ya que la colaboración entre la comunidad, Seguridad Pública y las policías resulta fundamental para prevenir delitos y responder de manera oportuna ante este tipo de situaciones.

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