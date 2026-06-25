Millonaria remodelación bajo la lupa: denuncian graves fallas de seguridad en recién inaugurada plaza La Sirena de Concón

Una preocupante situación quedó al descubierto tras una denuncia recibida por Puranoticia.cl respecto a la reciente inauguración de las obras de remodelación de la plaza La Sirena, en Concón.

Los antecedentes dan cuenta de la existencia de graves fallas en los juegos infantiles recién habilitados, advirtiendo que estas deficiencias representarían un riesgo inminente para la seguridad de los niños que utilizan el espacio público.

La iniciativa, que contempló una inversión superior a los $170 millones, habría presentado desperfectos evidentes desde el mismo día de su inauguración. Según relataron, “uno de los juegos principales tiene un inmenso hoyo en un peldaño, que, si le cae el pie de un niño ahí, se lo puede quebrar o se puede caer”.

Cuestionaron además que, pese a la gravedad del problema detectado, no se implementaran medidas de seguridad preventivas para evitar accidentes. “Ni siquiera fue acordonado el pedazo donde se pueden subir los niños por la escala, siendo que se dieron cuenta todos los que estaban ahí de que había un peldaño roto. Eso quedó así, inaugurado con una cosa en mal estado”, fustigaron.

FALTA DE FISCALIZACIÓN EN TERRENO

La principal molestia apunta a la falta de rigurosidad en la recepción de las obras por parte de los equipos técnicos municipales, cuestionando que un proyecto de esta magnitud haya sido habilitado sin corregir previamente las fallas detectadas.

Quienes participaron de la ceremonia inaugural recalcaron la importancia de promover espacios recreativos para la comunidad, pero insistieron en que aquello debe realizarse bajo estándares adecuados de seguridad.

En ese contexto, señalaron que “si bien es cierto que es importante habilitar espacios públicos con juegos para niños, se debe hacer con la responsabilidad que corresponde. El departamento que recibió las obras a inaugurar por el alcalde lo menos que debe hacer es velar por la seguridad de quiénes harán uso de lo inaugurado”.

Asimismo, aseguraron que el desperfecto en la escalera fue advertido directamente al Administrador Municipal durante la jornada inaugural. Sin embargo, afirman que al día siguiente el juego seguía disponible para su uso y sin ningún tipo de señalización o restricción de acceso.

A estas observaciones se suma el supuesto deterioro de las soleras de piedra cantera existentes en el sector, las que también fueron catalogadas como un potencial riesgo para los menores. “Para una inversión de esa magnitud, lo mínimo debería haber considerado reparar cosas menores”, sentenciaron.

Frente a estas denuncias, Puranoticia.cl se contactó con la Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad de Concón para conocer la versión de la administración encabezada por el alcalde Freddy Ramírez. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta por parte de la casa edilicia.

PURANOTICIA