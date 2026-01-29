Millonaria deuda del Municipio de San Felipe con Chilquinta podría dejar a la ciudad a oscuras y sin cámaras de televigilancia

La filtración en redes sociales de una carta oficial de Chilquinta Distribución encendió las alarmas en San Felipe; esto, al revelar la millonaria deuda que mantiene la Municipalidad con la empresa eléctrica, lo que podría derivar en cortes de suministro y afectar directamente a servicios comunales que resultan clave para toda la comunidad.

El documento, fechado el 16 de enero recién pasado y dirigido a la alcaldesa Carmen Castillo, fue firmado por el subgerente de Servicio al Cliente de Chilquinta, Alejandro Vidal, quien detalla que la deuda total asciende a $243.377.790.

De ese monto, $141.887.255 corresponden a facturas vencidas, mientras que $92.827.723 se encuentran en condición de suspensión de suministro, cifra que –según advierte la empresa en el documento– continúa incrementándose.

En la misiva, Chilquinta recuerda que ha realizado diversas gestiones para facilitar el pago por parte del Municipio y solicita regularizar a la brevedad la deuda vencida. No obstante, advierte que, de no mediar pago, "nos veremos en la necesidad de concretar acciones de suspensión del suministro para 43 suministros".

El eventual corte genera preocupación debido a su impacto directo en el alumbrado público, más aún considerando que San Felipe ha enfrentado el último tiempo problemas de delincuencia y seguridad pública. A ello se suma la posible afectación de las cámaras de seguridad, cuya operatividad depende del suministro eléctrico.

Según se desprende del documento, una eventual suspensión del servicio también impactaría a dependencias de la Corporación Municipal de Educación, servicios públicos, establecimientos educacionales, negocios, iluminación ornamental y otros sistemas esenciales para el funcionamiento de la comuna del Valle de Aconcagua.

Frente a este escenario, Chilquinta indicó a la jefa comunal que "quedamos a su disposición para aportar la información necesaria que usted requiera, así como también manifestamos nuestra disponibilidad si requiere una reunión".

El escenario expuesto por la empresa eléctrica deja a la Municipalidad de San Felipe contra el tiempo, enfrentando una deuda que no sólo compromete sus finanzas, sino que amenaza con afectar directamente servicios esenciales para la comuna, en un contexto donde la seguridad pública y el funcionamiento de recintos clave dependen, precisamente, de la continuidad de algo tan básico como el suministro eléctrico.

PURANOTICIA