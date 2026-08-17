Millonaria demanda sacude a La Ligua: inmobiliaria exige cerca de $4 mil millones al Municipio por proyecto en Los Molles

Una indemnización que bordea los $4 mil millones exige RD Constructora a la Municipalidad de La Ligua, en una disputa judicial vinculada a la paralización de un proyecto inmobiliario que la empresa desarrollaba en el sector de Los Molles.

De acuerdo con un reportaje de Radio Biobío, la acción presentada por la constructora apunta a obtener una compensación por los perjuicios económicos que, según acusa, habría provocado la decisión del Municipio de La Ligua de incorporar los terrenos del proyecto a una solicitud de declaración de humedal urbano.

La controversia se remonta al año 2021, cuando el Municipio solicitó al Ministerio del Medio Ambiente declarar como humedal urbano un área de 16,4 hectáreas en Los Molles. Dentro de la superficie propuesta se encontraba el terreno donde RD Constructora proyectaba levantar el condominio Paseo Costanera Los Molles, iniciativa que contemplaba un edificio de seis pisos, con un total de 195 departamentos.

La solicitud municipal se produjo en medio de la oposición manifestada por vecinos del sector, quienes habían recurrido a la justicia para cuestionar el proyecto y plantear la necesidad de que éste fuera sometido previamente a evaluación ambiental.

En junio de ese mismo año 2021, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió una orden de no innovar, en el marco de uno de los recursos presentados contra la iniciativa privada, determinación que derivó en la paralización de las obras.

SUPERFICIE RECONOCIDA

Uno de los elementos centrales de la disputa dice relación con la superficie que fue reconocida como humedal urbano por el Ministerio del Medio Ambiente. Esto, porque la cartera terminó delimitando el humedal en 9,2 hectáreas, una extensión considerablemente menor a las 16,4 hectáreas solicitadas inicialmente por el municipio.

De acuerdo con los antecedentes de la demanda, esta delimitación definitiva dejó fuera los terrenos correspondientes al proyecto inmobiliario, situación que la empresa utiliza como argumento para cuestionar el actuar de la administración edilicia.

RD Constructora acusa al Municipio que administra el alcalde Patricio Pallares de haber actuado con "grave negligencia" y una "total falta de razonabilidad", atribuyéndole responsabilidad por los perjuicios derivados de la paralización de las obras y de las actuaciones relacionadas con la solicitud de protección ambiental.

La empresa solicita una indemnización que tiene como base 100 mil UF ($3.935.700.000), a lo que añade el requerimiento de 500 UF mensuales ($19.678.500) por concepto de costos financieros acumulados.

CUESTIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO

Desde la Municipalidad de La Ligua, en tanto, sostienen una versión distinta respecto de las responsabilidades que existirían en el conflicto.

Según la administración comunal, las paralizaciones no fueron determinadas directamente por el municipio, sino que correspondieron a decisiones adoptadas por los tribunales a raíz de las acciones judiciales impulsadas por residentes del sector.

A ello se suma, de acuerdo con la posición municipal, que el proyecto inmobiliario debe someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, por lo que la controversia no se limitaría exclusivamente a la solicitud de declaración de humedal urbano.

De esta manera, el conflicto enfrenta a la inmobiliaria y al Municipio por las consecuencias económicas de un proyecto que quedó atrapado entre la oposición de vecinos, decisiones judiciales y un proceso de protección ambiental que terminó reconociendo como humedal una superficie menor a la originalmente solicitada.

Ahora será la justicia la que deberá determinar si existió responsabilidad municipal en los perjuicios económicos que RD Constructora atribuye a la paralización del proyecto y, eventualmente, si corresponde una indemnización por los montos reclamados.

PURANOTICIA