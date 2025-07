Millonaria demanda laboral sacude al Casino de Viña del Mar: trabajador despedido exige que le reconozcan sus 35 años de servicio

Luis Bize Lagreze, quien se desempeñó laboralmente por 35 años en el Casino de Viña del Mar, presentó una millonaria demanda laboral contra las empresas que han administrado el recinto de juegos durante estos años, quienes le reconocen sólo un año de servicio. La acción legal también incluye a la Municipalidad de la Ciudad Jardín.

El trabajador –representado por el abogado Rodolfo Precht Mendoza– presentó en abril de este año una denuncia ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso, en procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales, con demanda de indemnización; de declaración de relación laboral, demanda de despido nulo e improcedente, y de cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales.

"Demando que se me reconozcan los 34 años y 3 meses de servicios continuos e ininterrumpidos prestados bajo dependencia y subordinación a las demandadas y las condene al pago de la totalidad de los años de servicio a que tengo derecho, y no a reducción minimalista realizada por las demandadas respecto de esa indemnización", sostuvo el afectado en la denuncia presentada en tribunales.

Son cerca de 200 millones de pesos los que pide el contador auditor de profesión, además de que se condene a su empleador a pagarle indemnización por daño moral y previsional, incrementos legales y costas, según consta en la denuncia presentada, documento de casi 40 páginas al que pudo acceder Puranoticia.cl.

Este martes 22 de julio, en el Juzgado del Trabajo, se llevará a cabo la primera audiencia del juicio de tutela laboral contra las empresas Antonio Martínez y Compañía, Enjoy S.A., Enjoy Gestión Limitada y Casino del Mar, además del Municipio de Viña.

Fue el año 1990 cuando Luis Bize Lagreze ingresó a trabajar como Contralor al Casino de Viña del Mar, que por entonces administraba la empresa concesionaria Antonio Martínez y Cía. En la denuncia se indica que fue el año 2013 cuando se le impuso que emitiera boletas de honorarios hasta el año 2023, para luego firmar nuevamente un contrato de trabajo, aunque esta vez con la empresa Casino del Mar S.A.. Fue justamente dicha firma la que en enero de 2025 le comunicó su despido por "necesidades de la empresa".

El abogado Rodolfo Precht señaló al respecto que "tan ilegal es la carta de despido, que invoca dificultades en la marcha del casino por la actual pandemia del Covid-19, siendo que esa contingencia terminó hace más de dos años”.

El jurista explicó que su representado prestó funciones continuas para diversas empresas del holding que explota el casino, las que "pretenden desconocer los derechos laborales del demandante, a pretexto de que el empleado emitió, por cierto período, boletas de honorarios que una de esas mismas empresas le exigió".

El trabajador despedido luego de 35 años de trabajo comentó que "no es justo que haya dedicado gran parte de mi vida a que estas empresas relacionadas entre sí ganen dinero a favor de sus dueños y que éstos no reconozcan mis años de servicio y no quieran pagarme las indemnizaciones laborales a las que tengo derecho”.

La parte demandante indicó que si no existe una oferta de avenimiento que sea aceptada por el trabajador, el Juzgado del Trabajo citará a una segunda audiencia, en que se recibirán las pruebas del caso, para luego ser dictada sentencia.

Por último, el abogado Precht sostuvo que "sorprende el modo en que este grupo empresarial intenta ocultar la verdad en el juicio, pero contamos con pruebas contundentes para demostrar que este trabajador tiene derecho a demandar a ese grupo de empresas y para acreditar que el Municipio de Viña del Mar también tiene obligaciones laborales por las que responder en este litigio”.

PURANOTICIA