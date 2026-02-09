Militar argentino fue detenido en Los Libertadores tras ser sorprendido ingresando a Chile con municiones de mortero

Un funcionario del Ejército de Argentina fue detenido en el complejo Los Libertadores en la comuna de Los Andes, tras ser descubierto ingresando al país con municiones de mortero.

Este hecho se produjo la mañana de domingo 8, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas revisó el vehículo en la que ingresaba a Chile el sargento de Infantería.

En la oportunidad, al interior de una caja metálica fueron halladas dos municiones de mortero que no había declarado y que fueron avaluadas en $272.000.

Tras el descubrimiento, se informó al fiscal de flagrancia, quien dispuso la concurrencia del GOPE de Carabineros para el levantamiento y resguardo de la evidencia.

El trasandino de iniciales C.D.M., de 39 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes donde fue formalizado por los delitos de contrabando y tenencia ilegal de explosivos.

La jueza Valeria Crosa Chiappe decretó como única medida cautelar la firma cada dos meses en la fiscalía de Los Andes, decretando además un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.

