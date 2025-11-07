Militante RN fue detenido en Reñaca por dañar propaganda de Camila Flores: Samira Chahuán dice haber sido amenazada con cuchillo

Por el delito de daños, funcionarios de Carabineros detuvieron en Reñaca a un sujeto que fue sorprendido destruyendo propaganda electoral.

Desde la institución señalaron que luego que capturaron al hombre en la vía pública, pusieron los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

El hecho fue denunciado por la diputada Camila Flores (RN), quien junto a condenar la situación que afectó a su propaganda, aseguró que el individuo detenido forma parte de Renovación Nacional y que es cercano a autoridades del partido.

"Lo que vivimos en Reñaca no es un hecho aislado. Hace días venimos denunciando que nos rompen carteles, nos atacan y nos quieren amedrentar, pero a mí no me van a callar", sostuvo la parlamentaria que busca llegar al Senado.

Asimismo, la legisladora del propio partido Renovación Nacional afirmó que "esa es la diferencia entre una derecha cobarde y una derecha valiente, que no se deja intimidar por matones ni por operadores políticos desesperados".

Pero eso no es todo, pues Flores también aseguró que el hombre amenazó con un cuchillo a la candidata Samira Chahuán, también de las filas de RN.

Consultada la institución policial por esta gravísima acusación planteada por la legisladora, afirmaron que la detención fue sólo por daños, no por amenazas.

Desde el equipo comunicacional de la candidata Samira Chahuán, indicaron que el sujeto la amenazó con la misma cuchilla con la que rompía la propaganda.

De la misma forma, la candidata de RN al Distrito 7 comentó prácticamente lo mismo que previamente había dicho Flores: "Lo que vivimos en Reñaca no es un hecho aislado. Hace días venimos denunciando que nos rompen carteles, nos atacan y nos quieren amedrentar. No lo van a lograr. Para mí la política se trata de proponer y construir. Urge llegar al Congreso para terminar con las malas prácticas".

El hecho fue también abordado por el diputado Andrés Longton, de las filas de RN, representante del Distrito 6 y candidato al Senado –al igual que Flores–, quien expresó a Puranoticia.cl que "lamento profundamente que en plena recta final de la campaña estemos siendo testigos de hechos de intolerancia política y violencia, más aún cuando provienen de personas vinculadas a nuestro propio sector".

"Nada justifica la violencia. La democracia se defiende con ideas, con respeto y con la convicción de que los cargos se ganan en la calle y no atacando. Como militante, parlamentario y candidato, creo firmemente que debemos dar el ejemplo. Quedan pocos días para que los chilenos decidan libremente, y ese proceso debe desarrollarse en un clima de respeto y de unidad, especialmente dentro de nuestro partido", complementó el parlamentario de este partido de Chile Vamos.

Finalmente, aseveró que "a todos los candidatos nos han roto numerosos carteles y eso solo refleja una forma equivocada de entender la política”.

PURANOTICIA