Miles de trabajadores de la región de Valparaíso se plegaron al paro convocado por la CUT y marcharon hasta el Congreso  

Una gran cantidad de trabajadores del sistema público se volcaron este jueves a las calles del plan de Valparaíso para adherirse a la paralización convocada a nivel nacional por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y que se tradujo, en la región, en una marcha por la avenida Pedro Montt que obligó a suspender el tránsito mientras los manifestantes se trasladaban hacia el Congreso, acompañados de lienzos, megáfonos, globos negros y haciendo sentir su descontento por las condiciones laborales en las que se desempeñan a diario y que –dicen– requieren urgentes mejoras.

Luego que la movilización llegara a su destino, en la sede del Poder Legislativo, un grupo de dirigentes, apoyados en sus demandas por el diputado Luis Cuello (PC), ingresaron junto al parlamentario hasta la oficina de partes de la institución, donde entregaron una carta dirigida a los legisladores, en la que dan cuenta de su petitorio que incluye el denominado "salario vital”, propuesta que busca establecer un sueldo de $725 mil mensuales para una familia de cuatro personas, la implementación de incentivos al retiro, la aplicación efectiva de la jornada de 40 horas en el sector público, sala cuna universal y el fin a las listas de espera en salud pública.

La movilización que se congregó a las 10:30 horas en la plaza Victoria –en el corazón de la Ciudad Puerto- fue transversal: desde dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores regional y provincial, asistentes de la educación de colegios municipales y jardines infantiles públicos, funcionarios de la salud, trabajadores de la construcción, de la Aduana, estudiantes secundarios y universitarios, se dieron cita en la marcha a la que Puranoticia.cl asistió para tomarle el pulso.

Si bien, la mayoría de los trabajadores se desempeña en las áreas de la salud y la educación, un antecedente no menor es que también se plegaron los dirigentes de la directiva del Servicio Nacional de Migraciones, a quienes sus demandas en términos de mejorar los ingresos y sus condiciones, en general, se suma el estar sobrepasados por la ola de extranjeros que en masa llegan hasta las oficinas en busca de orientación.

Claudia Adam, integrante de la directiva del Servicio Nacional de Migraciones, sostuvo a Puranoticia.cl que “es cosa de ver las noticias para darse cuenta de que estamos sobrepasados y, esa situación, nos trae más trabajo a nosotros”. Según la dirigente, “este movimiento nos representa en todos los puntos, ya que estamos en una lucha constante con el tema de los sueldos, los aguinaldos, el derecho al retiro y que la gente tenga que seguir trabajando hasta que no den más. Estamos a lo largo de todo Chile en movilización con turnos éticos. El año pasado realizamos una gran movilización, estuvimos en el Congreso y estamos en estado de alerta a las respuestas del director nacional a las demandas que siguen pendientes”.

En cuanto a los requerimientos, la trabajadora de Migraciones explicó que "tenemos problemas de salarios, de grados, de infraestructura con servicios que no están cien por ciento reparados. Estamos con una recarga laboral sumamente alta y en múltiples funciones, con trabajadores que hacen más de una labor y no se les pagan las horas extras y no tenemos derecho a las compensaciones”.

Jaqueline Mansilla, presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), manifestó que “las demandas son transversales en el sector público para la salud, la educación. Estamos luchando para que se legisle de una vez por todas sobre las 40 horas y por el trabajo remoto. También, luchamos porque haya una jubilación digna y la confianza legítima que la ganamos y la peleamos en la calle y, después, la Contralora General de la República, llegó y la eliminó”. Agregó que “los gobiernos siempre han estado en deuda con los trabajadores. Este Gobierno dijo ser feminista y que iba a estar con las y los trabajadores públicos, nosotros somos la columna vertebral del país, el país funciona en base a nosotros y tenemos precariedad en algunas organizaciones y, por eso, estamos en la calle”.

En tanto, Cecilia Alday, presidenta de la Fenats Unitaria V Región, señaló que "necesitamos que el Gobierno se ponga con los trabajadores de la salud, porque las condiciones en las que estamos son paupérrimas, nos faltan insumos, tenemos grandes necesidades. Hay problemas de gestión y de recursos en la urgencia infantil, en la urgencia de adultos. El ministerio de Salud tiene que soltar las lucas y poner recursos frescos en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso”.

Luego, Moisés Sagredo, presidente de la Fedeprus Valparaíso-San Antonio, expresó que “nos sumamos a la movilización por la falta de carrera funcionaria, queremos espacios libres de violencia. Si bien, tenemos el marco de la Ley Karin hemos visto muy pocas medidas por parte del empleador para identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. En nuestra área hemos estado tremendamente golpeados, con una deuda enorme, con falta de prestaciones y con una pésima gestión del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, donde reina el amiguismo, donde en el Hospital San José de Casablanca y en el Claudio Vicuña de San Antonio no hay procesos de selección, llegan personas sin experiencia y profundizan la crisis en la que estamos”.

Por su parte, Pablo Sanhueza, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Aduana de Chile, precisó que se plegaron a la manifestación liderada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), porque “como trabajadores públicos, las demandas son mayores. Por ejemplo, está la necesidad de implementar una ley que reconozca el concepto de confianza legítima que, hoy día, está siendo desestimada por la actual Contralora General de la República, por la implementación de las 40 horas del sector público”.

Alonso Carvajal, presidente del Sindicato de Funcionarios Asistentes de la Educación (Sitecova) dijo que “nosotros no queremos más violencia escolar. Tenemos más de 20 casos de agresiones a asistentes de párvulos, de asistentes de aula y, eso, es por una mala implementación de la Ley TEA N° 21.545. No hay capacitación y tampoco hay un recurso de protección hacia los trabajadores. Hay que reformar la legislación, pero también el sostenedor se tiene que hacer responsable de la integridad física y psicológica de los trabajadores”.

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, diputado Luis Cuello (PC) –sobre quien la Bancada de Renovación Nacional (RN) pidió que la Comisión de Ética lo sancione por participar en una protesta de pescadores que terminó con un carabinero herido- sostuvo que “en este Gobierno se ha avanzado en materia laboral, pero hay temas pendientes en los que se debe avanzar, como por ejemplo la aplicación de las 40 horas en el sector público y la negociación ramal”.

