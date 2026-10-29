Milagrosa salvada durante persecución en Viña del Mar: camioneta robada subió a la vereda y casi atropelló a dos peatones

El robo de una camioneta generó una persecución por Viña del Mar, en un procedimiento que puso en riesgo a peatones que transitaban por la vía pública.

Uno de los momentos más peligrosos ocurrió en calle 8 Norte, donde los ocupantes del vehículo subieron a la vereda mientras intentaban escapar.

Fue en ese contexto donde quedaron a punto de atropellar a dos peatones.

Por ahora, los antecedentes disponibles no permiten establecer si hay personas detenidas ni cómo terminó el seguimiento policial.

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