Milagrosa salvada durante persecución en Viña del Mar: camioneta robada subió a la vereda y casi atropelló a dos peatones

Los ocupantes del vehículo protagonizaron una persecución por distintos puntos de la ciudad. En calle 8 Norte estuvieron a poco de arrollar a dos personas mientras escapaban.
El robo de una camioneta generó una persecución por Viña del Mar, en un procedimiento que puso en riesgo a peatones que transitaban por la vía pública.
Uno de los momentos más peligrosos ocurrió en calle 8 Norte, donde los ocupantes del vehículo subieron a la vereda mientras intentaban escapar.
Fue en ese contexto donde quedaron a punto de atropellar a dos peatones.
Por ahora, los antecedentes disponibles no permiten establecer si hay personas detenidas ni cómo terminó el seguimiento policial.
Noticia en desarrollo...
PURANOTICIA