Milagro en la Roca Oceánica de Concón: pareja sobrevive al desbarrancamiento de su automóvil en el camino costero

Milagro en la Roca Oceánica de Concón: pareja sobrevive al desbarrancamiento de su automóvil en el camino costero

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos fueron despachadas hasta este sector de la comuna de Concón para colaborar en el rescate de las víctimas.

Jueves 4 de septiembre de 2025 09:12
Un grave accidente de tránsito protagonizó una pareja a bordo de un automóvil que desbarrancó en el camino costero que conecta Viña del Mar con Concón.

Se trató de la caída desde una considerable altura de un vehículo, el cual terminó su carrera en los roqueríos de la avenida Borgoño, a la altura de la Roca Oceánica.

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos fueron despachadas hasta este sector de la comuna de Concón para colaborar en el rescate de las víctimas.

Asimismo, personal del SAMU también llegó al lugar para socorrer a las dos personas que aparentemente resultaron ilesas tras el grave desbarrancamiento.

