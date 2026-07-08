Miguel Solís asume como director ejecutivo suplente del SLEP de Valparaíso

La Dirección de Educación Pública, en coordinación con el Ministerio de Educación, dio a conocer que Miguel Solís Olivera fue designado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, como nuevo director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, con foco en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y el fortalecimiento de la gestión administrativa del SLEP.

Solís posee con una amplia trayectoria en el ámbito educacional en la región de Valparaíso. Es profesor de Historia y Geografía con Magister en Gestión y Liderazgo Escolar. Cuenta con diversos Diplomados y ha desarrollado labores en Corporaciones Municipales, Departamento Provincial y Seremi de Educación de la región, además del Ministerio de Educación.

El nombramiento se realiza según lo establecido en la ley, que dispone de un mecanismo legal para responder a situaciones críticas a fin de asegurar la continuidad en la entrega del servicio educacional.

En ese sentido, el director de la DEP puede solicitar, excepcionalmente, al Presidente de la República la designación de un director ejecutivo suplente, sin sujeción a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, cuando el cargo se encuentre vacante o no está siendo ejercido por su titular, bajo las circunstancias y condiciones que la propia norma señala.

La duración máxima de la suplencia es un año, pudiendo extenderse solo en caso de un proceso de remoción en curso o proceso de selección regular en trámite.

La nueva autoridad del SLEP de Valparaíso fue presentada este miércoles por el director nacional (s) de Educación Pública, Pedro Larraín, y el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, además de reunirse con el delegado presidencial, Manuel Millones.

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