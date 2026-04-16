“Migajera, renuncia…”: ahora la ministra Ximena Rincón fue increpada durante acto en la Universidad Santa María de Valparaíso

La ministra de Energía, Ximena Rincón, fue insultada durante la ceremonia de inauguración del año académico en la casa central de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), ubicada en la comuna de Valparaíso.

En momentos en que subía al escenario del Teatro Aula Magna del campus Casa Central Valparaíso para exponer su charla magistral «Política energética de Chile: desafíos y academia», se escucharon gritos en su contra.

"Migajera, renuncia vieja cu...", fueron parte de las consignas gritadas en su contra, tras lo cual el moderador pidió respeto y cedió la palabra a la secretaria de Estado.

La ministra respondió que "una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no la iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja".

Este incidente se suma al que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia, aunque aquella fue una agresión mucho más violenta.

En esa oportunidad, la autoridad fue retenida por alumnos y luego, después debió escapar en medio de fuertes insultos y amenazas de golpes.

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(Video: Canal 13)

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