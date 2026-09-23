Miedo, robos y deterioro: usuarios de pasarela Portales denuncian inseguridad en estratégico punto entre Valparaíso y Viña del Mar

Cruzar la pasarela Portales se ha convertido en una experiencia marcada por la preocupación para algunas de las personas que diariamente utilizan esta estructura emplazada en la avenida España, a la altura de la tradicional caleta porteña que lleva el mismo nombre. El punto constituye una conexión fundamental para quienes se desplazan entre el cerro Los Placeres y el Tren Limache-Puerto, en una zona que además concentra un importante flujo de estudiantes y trabajadores.

La percepción de inseguridad se acentúa especialmente durante la noche, según relataron a Puranoticia.cl algunas de las personas que utilizan habitualmente la pasarela. A ello se suman los relatos que, según cuentan, han conocido de compañeros de universidad o trabajo que han sido víctimas de robos en este sector porteño.

Franco, estudiante de Gastronomía de Inacap, aseguró que el estado de la estructura y los antecedentes que conoce de su entorno generan temor: "Está un poco fea y me causa inseguridad porque a algunos compañeros los han asaltado acá. A ello agregó que "es insegura, pero tenemos que pasar igual. Hay algunas personas que pasan por la calle de abajo para no tener que pasar por acá", manifestó.

Asimismo, el universitario sostuvo que "da inseguridad, sobre todo cuando tengo que salir de noche, porque en algunas clases tengo que salir de noche y como vengo lleno de cosas, yo estudio Gastronomía, entonces llevo cosas y me pueden asaltar. Siempre está el miedo y mis compañeros tienen que venirse juntos".

La preocupación también es compartida por Claudia, quien trabaja como jefa comercial de un edificio del sector. A su juicio, la pasarela "está bastante vulnerable, sobre todo por las noches. Si bien, hay presencia de Carabineros, básicamente es para los locales, entonces acá no hay luminaria y es una verdadera cueva de ladrones".

La trabajadora también comentó que "su estado está bastante deteriorado, falta acá una intervención, sobre todo con la plaza, que se llama plaza La Vergüenza. Hay mucho universitario y la verdad es que creo que sería bueno distribuir un poco de recursos acá. Desde las 7 hay un recambio estudiantil y les roban celulares y pases escolares, también hay gente que vive debajo del puente. Entonces es muy inseguro".

El flujo estudiantil al que alude Claudia tiene una particular relevancia debido a que el sector se encuentra próximo a establecimientos de educación superior, entre ellos Inacap y la Universidad Técnica Federico Santa María. La ubicación de la pasarela, además, la convierte en un punto de tránsito para quienes necesitan conectar con el sistema ferroviario o desplazarse entre ambos sectores de avenida España.

Pamela, quien también utiliza habitualmente este paso, relató a Puranoticia.cl que "da miedo a veces porque vemos que el puente está muy inestable y a veces pasa en auto y se siente temblar un poco. Además, cuando salimos muy tarde de la universidad, está peligroso pasar por acá. Uno nunca sabe con lo que se puede encontrar".

También contó que "personalmente no he visto actos delictuales, pero varios amigos me han contado que les han robado y que a veces les sacan cosas de la mochila. Si es que uno se despista y deja un bolsillo abierto, entonces te sacan algo. Personalmente nunca he hecho ningún reclamo ni nada, porque nunca me ha pasado algo, pero sí estaría bastante bueno que hicieran algo para mejorar eso".

A esa percepción se suma Matías, quien puso el foco en el deterioro de la infraestructura, afirmando que "la verdad es que la pasarela está muy descuidada y muy oxidada. Más de noche da bastante inseguridad. Cuando bajo la escalera, siempre hay gente abajo fumando, tomando o haciendo algo raro, entonces sí hay una sensación de inseguridad bastante grande. He escuchado de malas experiencia en la escalera, pero yo no he tenido ninguna. Sí se ve delincuencia en la pasarela".

A ello agregó que "este es un punto muy importante por el tema de que pasan las micros, el metro y todo eso, entonces es muy importante tenerla bien cuidada y que sea segura para que más gente pase o al menos que dé gusto pasar por aquí".

Vale hacer presente que la pasarela Portales se encuentra en medio de uno de los principales ejes de conexión del Gran Valparaíso: Av. España, que constituye la principal arteria vial entre Valparaíso y Viña del Mar y concentra, además del tránsito vehicular, distintos puntos de acceso al transporte público y ferroviario. En este caso, quienes se desplazan desde el cerro Los Placeres hacia el Tren Limache-Puerto, o realizan el trayecto inverso, tienen en esta estructura un paso fundamental para completar su recorrido.

A esto se suma la presencia de una importante comunidad universitaria en el entorno, lo que mantiene un flujo constante de personas durante buena parte del día y que se prolonga hasta la noche producto de las jornadas académicas. Para estas personas, evitar la pasarela no siempre aparece como una alternativa sencilla, especialmente cuando necesitan acceder al tren o regresar hacia sus hogares. Por ello, los testimonios recogidos por Puranoticia.cl coinciden en una preocupación marcada por la seguridad y las condiciones que presenta este lugar que es paso obligado para miles de personas.

PURANOTICIA