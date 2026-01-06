Microbús queda completamente destruido tras incendio en la parte alta de Valparaíso

Completamente consumido por las llamas resultó un microbús en la parte alta de Valparaíso, emergencia que movilizó al Cuerpo de Bomberos.

Tres unidades de la institución voluntaria acudieron al siniestro, el cual dejó una densa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la comuna.

Según la Central de Comunicaciones de Bomberos, el incendio vehicular se produjo en el camino La Pólvora, en el acceso lateral a San Roque.

Cabe hacer presente que el hecho no ha dejado personas heridas ni lesionadas, sin embargo los equipos se mantuvieron monitoreando la situación.

(Imagen: Corporación Informativa de Emergencia 24/7)

