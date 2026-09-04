Microbús desbarranca y queda incrustado en vivienda en Playa Ancha: tres lesionados

Un complejo accidente vehicular se registró durante la tarde de este viernes en el Segundo Sector de Playa Ancha, en Valparaíso, luego de que un microbús del transporte público terminara desbarrancando y cayendo sobre una vivienda ubicada en la intersección de las calles Lautaro Barrientos y Leandro Escudero.

De acuerdo con información preliminar de Carabineros, el vehículo habría presentado una falla en el sistema de frenos mientras descendía por calle Lautaro Barrientos, provocando que el conductor perdiera el control de la máquina.

El microbús terminó impactando contra el inmueble, dejando al conductor y a dos pasajeros lesionados. Cabe hacer presente que los tres afectados recibieron atención por parte de personal médico del SAPU de Quebrada Verde.

En el domicilio se encontraban una mujer y su hijo al momento del impacto, quienes no resultaron lesionados producto del accidente.

Hasta el lugar también llegaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con dos unidades, quienes desplegaron labores de emergencia para asegurar el lugar y trabajar en el retiro del microbús, que quedó incrustado en la vivienda.

La emergencia además mantuvo a Bomberos realizando maniobras para rescatar a una mascota familiar, que quedó atrapada bajo el vehículo tras el violento impacto.

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