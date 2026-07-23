Microbús colisionó con barreras de contención y derribó un poste de alumbrado público en el Camino Troncal en Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró la noche de este jueves en el Camino Troncal, a la altura del sector Villa Dulce, en dirección al centro de Viña del Mar.

Un microbús colisionó contra las barreras de contención tipo "New Jersey", derribando también un poste del alumbrado público.

Hasta el momento no se ha informado si hay personas lesionadas ni las causas que originaron el siniestro.

Equipos de emergencia concurrieron al lugar de la emergencia para atender la situación.

Cabe señalar que el accidente provocó congestión vehicular por lo que se hizo un llamado a conducir con precaución.

PURANOTICIA