Micro termina incrustada en clínica tras violenta colisión en pleno centro de Quilpué

Un violento accidente de tránsito se registró en la intersección de avenida Los Carrera con calle Mena, en pleno centro de la comuna de Quilpué, luego que un microbús de la locomoción colectiva colisionara con un vehículo menor.

A raíz del impacto, la máquina de transporte público se estrelló contra el frontis de Centromed Clínica Ciudad del Mar, situación que obligó a la rápida concurrencia de equipos de emergencia al lugar de los hechos.

El hecho dejó un total de cuatro personas lesionadas, tres de los cuales corresponden a pasajeros del microbús, mientras que el cuarto herido sería el conductor del automóvil particular involucrado en el accidente.

Producto de la emergencia, se registró una alta congestión vehicular en el sector, por lo que se recomienda a los conductores optar por vías alternativas mientras se desarrollan los trabajos de atención y despeje en la zona.

PURANOTICIA