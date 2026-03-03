Forestal Bajo contará con nuevo y moderno sistema de iluminación LED en calles y plazas de este sector viñamarino

El Municipio de Viña del Mar ejecutará el recambio masivo de luminarias con tecnología led en un vasto sector de Forestal Bajo; esto, con el objetivo de aumentar y brindar espacios más seguros para la comunidad residente.

La iniciativa propuesta por la alcaldesa Macarena Ripamonti al Concejo Municipal de la Ciudad Jardín, fue aprobada por unanimidad y adjudicada por un monto de $228,5 millones para la instalación de 735 dispositivos.

La jefa comunal afirmó que “renovar los barrios e incorporar nueva tecnología en materia de iluminación es un objetivo que hemos ido cumpliendo con decisión; hemos levantado proyectos de inversión concretos que nos permiten avanzar hacia calles con luminarias LED, posicionando a Viña del Mar como una ciudad líder en renovación energética”.

En tal sentido, destacó que “esta modernización contribuye principalmente a generar espacios públicos más seguros, ayudando a prevenir la delincuencia, y también implica un ahorro significativo en la cuenta de electricidad comunal, gracias al uso de luminarias de bajo consumo y mayor eficiencia”.

La nueva iluminación se instalará en calles del sector bajo de Forestal, como Simón Bolívar, Mackenna, Las Heras, Álvaro Santa María, Blanca Vergara, Pedro Aguirre Cerda, Manuel Villagra, Av. La Paz, 7 Hermanas, además de pasajes y calles colindantes a estas arterias de gran tránsito vehicular y peatonal.

Además, se dispondrán 10 faroles en la plaza de Forestal, que se suman al mejoramiento de la iluminación que se hizo el 2025 en el marco de la remodelación de dicho espacio público.

El proyecto se generó a partir de un trabajo colaborativo entre los equipos técnicos del municipio y la comunidad, que dio cuenta de la necesidad de aumentar la potencia lumínica con un sistema de eficiencia energética y se enmarca en el Programa de Mejoramiento del Alumbrado Público que impulsa el Municipio de Viña del Mar para toda la comuna, con financiamiento del Programa de Mejoramiento de Barrios PMB, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

De esta forma, se potencia la seguridad en el sector donde ya se inició la construcción de la esperada Subcomisaría de Carabineros, tras las gestiones del municipio para acelerar su ejecución.

PURANOTICIA