Metro de Valparaíso se suma al simulacro de terremoto y posterior tsunami: trenes entre El Salto y Puerto detendrán su marcha

Este jueves 2 de octubre, la región de Valparaíso vivirá un simulacro de sismo y posterior tsunami, el que estará liderado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), concentrándose en comunas del borde costero.

Por ello, el Tren Limache-Puerto se prepara para participar de esta importante instancia, donde los equipos de EFE Valparaíso, tanto en estaciones como en los trenes, estarán dispuestos para actuar, evacuando a los pasajeros para que se trasladen a las zonas seguras mientras dure el simulacro.

Juan Rodó, gerente de Operación Ferroviaria de EFE Valparaíso, comentó que "hemos establecido relaciones y coordinaciones con las autoridades a través de Senapred. Hemos tenido reuniones particulares con ellos para las coordinaciones de detalle. Tenemos un plan operativo que, de alguna manera, simula la situación real a la que nos veíamos enfrentados en caso de tsunami,informando activamente a los pasajeros en el momento que el tren llegue a la estación para poder proceder a la evacuación”.

El gerente informó que constantemente se realizan este tipo de simulacros en las estaciones, detallando que también se realizan capacitaciones e inducciones para enfrentar este tipo de emergencia. “Esto año ya hemos tenido tres o cuatro ejercicios como evacuaciones de tren, para simular el comportamiento de nuestro personal operativo y también de las estaciones”, indicó,

Al activarse la alerta SAE, todos los trenes que estén circulando entre El Salto y Puerto se detendrán en su estación siguiente para evacuar a los pasajeros y que puedan dirigirse hasta las zonas de seguridad ante tsunamis. Maquinistas informarán el inicio del simulacro regional en todos los trenes, mientras que se activará la megafonía de las estaciones para alertar a todos los usuarios. Si bien las evacuaciones se realizarán solo en estaciones de la zona cotera, los trenes que se encuentren en la zona interior también se detendrán en estaciones mientras dure la actividad.

María Alicia Sánchez, gerenta de pasajeros de EFE Valparaíso, explicó que "esto implicará que todo el servicio de tren se detendrá a las 11 de la mañana, una vez que ya se emita la alarma, y los trenes quedaran detenidos en las estaciones hasta 40 minutos después, es decir, retomaremos la normalización de la circulación de trenes a las 11:40 aproximadamente. Realizaremos evacuaciones en las estaciones y en algunas,si los pasajeros no quieren descender, pueden quedarse en el tren esperando hasta que este se reanude. Sabemos importancia que tiene esto para la región y es por esto que también vamos a ser parte y hacemos un llamado a los pasajeros que estén informados sobre lo que ocurrirá ese día y también a colaborar para su buena ejecución”:

Posteriormente, las personas recibirán un mensaje alerta SAE, informando el fin del simulacro para que puedan volver al servicio y retomar sus viajes. De igual forma, es importante que todas las personas conozcan las vías de evacuación a zonas seguras, las que se pueden encontrar en la web https://web.senapred.cl/plan- de-evacuacion-valparaiso/ .

