Metro de Valparaíso presentó problemas por tercer día consecutivo en su servicio AM

La empresa EFE Valparaíso comunicó en redes sociales que el servicio de trenes continúa experimentando un aumento de 10 a 15 minutos en el tiempo habitual de viaje.
Por tercer día consecutivo, el Metro de Valparaíso presenta problemas en su frecuencia, lo que ha significado más de algún dolor de cabeza en sus pasajeros.
A través de su cuenta en X, la empresa EFE Valparaíso comunicó que una vez más las complicaciones se deben a "motivos operacionales", aunque sin detallar cuáles.
"Por motivos operacionales, el servicio de trenes continúa experimentando un aumento de 10 a 15 minutos en el tiempo habitual de viaje", señalaron.
Asimismo, hicieron un llamado a que "considera esta información para planificarte".
Esta publicación causó la molestia de muchos usuarios, quienes reprocharon que comunicaron esta situación recién a las 7:00 horas de la mañana.
Una usuaria de X identificada como Constanza señaló que "cómo es posible que avisen a esta hora, y solicitando una buena planificación… avisen con anterioridad".
Otra persona manifestó a EFE Valparaíso en su publicación que "el retraso en el tiempo de viaje es muy superior a los minutos que indican".
Otra, en tanto, sostuvo: "Pésimo servicio. Llevamos más de 25 minutos de detenciones o avance lentísimo. Creo que es momento de que la empresa adopte medidas porque no es responsabilidad de nosotros los usuarios".
