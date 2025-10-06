Metro de Valparaíso contará con servicio adicional por el partido de la Rojita sub-20

Este martes, la Selección Chilena sub-20 disputará un trascendental encuentro contra el combinado mexicano, valido por los octavos de final de la cita mundialista que se disputa en nuestro país.

Por ello, ante el lleno total que se espera en el estadio Elías Figueroa y la gran cantidad de personas que se movilizará desde el interior hacia el puerto, EFE Valparaíso dispondrá de un servicio adicional para la noche de este martes.

En síntesis, se dispondrá de un servicio de manera excepcional a las 23:00 horas, para facilitar el retorno de los hinchas que volverán a sus hogares luego del partido.

Carolina Matus, subgerenta de pasajeros de EFE Valparaíso, explicó que “hemos definido extender el servicio del Tren Limache-Puerto para el retorno de loshinchas, que esperamos, repleten el estadio de Playa Ancha para apoyar a la selección sub-20 en este trascendental partido".

"Por ello, hemos dispuesto de un tren excepcional a las 23:00 desde la estación Puerto, recorriendo todas las estaciones para el retorno seguro a los hogares. Además, estamos en coordinación con la empresa de Trolebuses para reforzar el servicio del bus eléctrico que movilizará a los hinchas entre la estación y el estadio”, agregó.

En ese sentido, la empresa recalcó la importancia de planificar el viaje de ida y regreso, y combinar el servicio del tren con el bus eléctrico, el que entrega un importante descuento a quienes lo utilicen.

