Metro de Valparaíso aumenta en 11% su capacidad en hora punta con la entrada en operación de tres nuevos trenes

Ya son tres automotores SFE los que circulan diariamente por los rieles entre Limache y Puerto. El primero de ellos comenzó su operación en abril, mientras que los otros dos, presentados por el Ministerio de Transportes en agosto, superaron pruebas estáticas y dinámicas, sumándose durante septiembre a la flota en servicio.

Este nuevo material rodante ha permitido aumentar la oferta de transporte en un 11% en horario punta, ofreciendo un servicio eficiente y seguro para los casi 100 mil pasajeros que EFE Valparaíso transporta diariamente en su servicio de pasajeros.

Este viernes, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, explicó que "estamos constatando que se dispuso en operación de dos nuevos trenes de la línea SFE que se están incorporando a nuestra flota. Recordar que nosotros tenemos una flota de 35 trenes y proyectamos que, de aquí a diciembre, vamos a tener cinco trenes más operando. Estos dos nuevos trenes, que fueron los que recibimos en agosto en nuestro taller de Limache, donde se habilitaron con nuestro sistema de seguridad ATP, hoy ya están operando comercialmente. Por tanto, tenemos tres trenes nuevos habilitados, lo cual aumenta nuestra capacidad de transporte en un 11% en horario punta".

Los automotores modelo SFE cuentan con tres coches y tienen una longitud de 77 metros por tren. Poseen una capacidad estimada de 660 pasajeros, lo que beneficia directamente a los usuarios que se trasladan en las horas de mayor afluencia, especialmente ante los últimos eventos ocurridos en Avenida España, donde muchos usuarios del transporte público han preferido utilizar el servicio Limache-Puerto.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, valoró la entrada en servicio señalando que "en diciembre vamos a tener cinco nuevos carros. Eso significa un aumento considerable en la flota, que nos permite abordar el crecimiento normal y proyectado dentro de las planificaciones de EFE, pero también las coyunturas. Recordemos que el próximo año vamos a tener algunas situaciones complejas en el transporte público y privado, como es el cierre de la Avenida España, y para esto EFE va a ser determinante en auxiliarnos o darnos oxígeno con este nuevo aumento de flota".

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, señaló que "valoramos esto desde la perspectiva de que nos va a dar mucha más redundancia y muchísima más capacidad de movilización, aumentando prácticamente en un 10% la conectividad que vamos a tener en todo lo que es el eje estructural de EFE. Esto es muy importante en términos de planificación de todas las actividades que vamos a tener y va a complementar de buena manera toda la intermodalidad con la conectividad que tiene el Gran Valparaíso y, obviamente, hacia el interior de nuestra región".

CAPACITACIÓN Y NUEVA TECNOLOGÍA

Poner en marcha este nuevo material rodante ha resultado todo un desafío para los equipos de la empresa. Aunque, en términos generales, estos trenes responden a procedimientos muy similares a los modelos X'Trapolis 100 y Modular, la nueva tecnología incorporada requiere procesos de capacitación teórica y práctica para maquinistas e inspectores de línea.

Guillermo Höfflinger, inspector de línea y formador de maquinistas de EFE Valparaíso, explicó que "estos trenes son más eficientes. El consumo energético es más eficiente debido a un freno regenerativo con mayor tecnología. Poseen cuatro motores extra de tracción, por lo tanto, tienen ocho motores de tracción, lo que les da mayor independencia y facilidad para actuar frente a cualquier problema técnico que pueda presentar el tren. También tenemos la posibilidad de interactuar con distintos elementos de manera digitalizada, por lo tanto, los tiempos de reacción frente a ciertas fallas serán más rápidos”.

Las prestaciones de este nuevo tren han sido valoradas positivamente por los pasajeros, especialmente los portaequipajes, que permiten una mejor distribución de los espacios en el salón, las pantallas informativas, y las cámaras de seguridad, que entregan información al maquinista sobre lo que ocurre en el tren y su entorno.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, resaltó que "contamos con estos tres nuevos trenes de primer nivel, que nada tienen que envidiar a los trenes de Europa u otros países. Así que esto, sin duda, viene a ser una contribución para todos los turistas que nos visitan. Estamos muy contentos, ya que no solamente es un transporte eficiente, sino que también es más seguro".

Se espera que los dos equipos restantes se incorporen durante los próximos meses a la flota del Tren Limache-Puerto, concretando así un importante avance en la modernización del material rodante. "Con los cinco trenes vamos a tener más de un 20% de aumento en capacidad y, con ello, lograremos una mayor oferta, que permitirá estar mejor preparados tanto para las contingencias viales que puedan ocurrir como para ofrecer un servicio de movilidad de calidad, eficiente y seguro", concluyó el gerente general de EFE Valparaíso.

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