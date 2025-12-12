Meteorólogo proyecta "chubascos débiles" para la segunda vuelta en parte de la región de Valparaíso: estos serán los sectores afectados

Diversos pronósticos meteorológicos han anticipado la posibilidad de precipitaciones para el domingo 14 de diciembre, jornada en la que más de 14 millones de personas deberán acudir a las urnas para participar en la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. La eventual presencia de lluvias ha generado dudas sobre las condiciones que enfrentarán los votantes en distintas zonas del país.

En la región de Valparaíso, el escenario será particular. Según explicó el meteorólogo de Directemar, Luis Vidal, durante la tarde del domingo se prevé la presencia de chubascos débiles exclusivamente en el Valle del Aconcagua, afectando a comunas como Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Rinconada, Putaendo, Santa María, Panquehue, Llay Llay y Catemu. Se trata de precipitaciones acotadas y concentradas en el interior.

"Existe probabilidad, a propósito de una condición que va a afectar a la zona sur del país y que va a proyectar nubosidad, pero hacia la precordillera y cordillera de la región de Valparaíso, en el Valle del Aconcagua, donde se espera que en la tarde del día domingo se generen algunos chubascos débiles. Y va a pasar de una condición de cielo nublado a cielo despejado, con una mínima en el Valle del Aconcagua cercana a los 12 grados y una máxima de 24 grados", señaló el profesional de la Armada.

De igual forma, el especialista indicó que estas precipitaciones no alcanzarán a la zona costera de la región, por lo que comunas como Valparaíso, Viña del Mar y Concón tendrán buenas condiciones de tiempo para facilitar el desplazamiento hacia los centros de votación. De esta manera, se prevé que la mayor parte del territorio regional podrá cumplir con el proceso electoral sin afectación meteorológica relevante.

"Vamos a iniciar la jornada con nubes bajas, pero pasado el mediodía vamos a quedar con cielos despejados. La temperatura mínima el domingo en la costa va a ser cercana a los 14 grados, que es una temperatura bastante moderada para esta altura del año, y una condición similar también para los valles más cercanos a la costa, me refiero a Casablanca, la provincia de Marga Marga y la provincia de Quillota, donde el domingo la mínima debiera estar cercana a los 10 grados y la máxima 26 grados. No va a ser un día con altas temperaturas en la región", complementó.

Luego recalcó que "va a ser una condición meteorológica bastante moderada, desde el punto de vista que vamos a tener muchas personas realizando actividades al aire libre, especialmente el ejercicio ciudadano del día domingo. Por lo tanto, por lo menos acá en la costa estamos hablando de una temperatura máxima de 19 grados, que es bastante agradable, y durante la tarde en la costa también vamos a tener viento, con intensidades que irán entre los 7 a los 15 nudos, y ocasional entre 20 a 25 nudos".

Por último, recomendó a los habitantes de ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Concón y San Antonio, ir a votar "en el transcurso de la mañana, que va a ser lo más agradable en cuanto a temperaturas, Recordar que la temperatura mínima va a andar cerca de los 14 grados, que es una temperatura muy agradable, y ya pasado el mediodía va a estar presente el viento, cielos despejados y la temperatura debiera estar cercana a los 19 grados como temperatura máxima. por lo tanto, se prevé que vamos a tener un escenario meteorológico bastante agradable para el ejercicio republicano del domingo".

