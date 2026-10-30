Mesa Regional de Inversión monitoreará y agilizará proyectos estratégicos en Valparaíso: iniciativas entregarían 7.800 empleos

El Ministerio de Economía lideró la segunda edición de la Mesa Regional de Inversión, la cual se llevó a cabo en la región de Valparaíso. La instancia, a través de coordinación público-privada, busca identificar y resolver oportunamente cuellos de botella en la tramitación de permisos, coordinar acciones entre servicios públicos e incentivar la generación de empleo.

Cabe hacer presente que la actividad se ejecuta en el marco de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) y fue liderada en la Ciudad Puerto por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

El secretario de Estado señaló que "el verdadero hito de estas mesas será cuando podamos mostrar las inversiones que logramos concretar y los empleos que logramos generar. Por eso, quiero invitarlos a trabajar con un profundo sentido de urgencia, fortaleciendo la coordinación entre los distintos actores para que los proyectos avancen y para que la inversión vuelva a transformarse en más oportunidades para los chilenos".

Actualmente, el catastro regional considera 38 proyectos de inversión, que en conjunto representan US$3.608 millones y un potencial de 7.835 empleos durante su etapa deconstrucción. Además, la cartera registra 148 permisos sectoriales asociados, de los cuales 119 se encuentran pendientes de tramitación. A ello se suman 12 nuevas iniciativas incorporadas gracias al trabajo conjunto con la CPC, equivalentes a US$1.438 millones de inversión adicional y más de 5.100 empleos potenciales durante su construcción.

En ese contexto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó que "esta mesa tiene como objetivo articular el sector público y privado para acelerar la tramitación de los permisos sectoriales dado que están aprobados ambientalmente proyectos por más de seis mil millones de dólares, lo que va a permitir levantar la economía regional y levantar el empleo. Estamos hablando de inversiones significativas, por ejemplo, los proyectos portuarios de San Antonio y Valparaíso, la extensión del tren Quillota-La Calera, proyectos inmobiliarios, entre otros”.

Por su parte, el seremi de Economía, Cristián Mella, comentó que "el empleo es nuestra principal urgencia, y por eso es clave acelerar el destrabe de obstáculos a fin de incentivar la inversión privada. Ese es el camino que nos hemos trazado y en el que, en un trabajo colaborativo con las diversas asociaciones gremiales y otros organismos públicos, avanzaremos en la generación de las condiciones para el desarrollo económico de nuestra Región de Valparaíso”.

A través del trabajo conjunto con la Confederación de la Producción y del Comercio, se incorporaron además 12 nuevos proyectos al catastro regional, equivalentes a US$1.438 millones de inversión adicional y más de 5.100 empleos potenciales durante su construcción.

La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, sostuvo que "desde la CPC estamos comprometidos con contribuir a la articulación entre los gremios, las empresas y las autoridades, aportando antecedentes y dando continuidad a este trabajo. Es necesario que cada iniciativa cuente con una ruta de avance clara, con responsables y plazos de respuesta. La experiencia regional también debe contribuir a identificar dificultades recurrentes y promover mejoras que otorguen mayor certeza a la inversión y favorezcan la generación de empleo”.

La Mesa Regional de Inversión realizará un monitoreo permanente de proyectos estratégicos de sectores como infraestructura, logística, energía, industria y desarrollo urbano, lo cual permitirá promover una mayor coordinación entre los organismos públicos involucrados y así contribuir a dinamizar la economía en todo el país.

PURANOTICIA