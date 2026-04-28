Mesa de Seguridad para el fútbol amateur fija monitoreo de partidos de riesgo y uso de drones en la región de Valparaíso

Este martes 28 de abril se conformó la primera Mesa Regional de Seguridad para el Fútbol Amateur, instancia en la que participaron Carabineros, Seremi de Deportes, Seremi de Seguridad, Asociación Regional de Municipalidades y representantes de Asociación Regional de Fútbol Amateur, y donde se analizaron mecanismos y medidas a implementar para aumentar la seguridad en dichos encuentros, considerando además, los más de 3 mil partidos que se realizan semana a semana en la región, en la cual participan más de 600 clubes.

Dentro de las medidas adoptadas en la mesa, algunas pensadas para mediano y largo plazo, se estableció la designación de un coordinador de cada una de las instituciones participantes para mantener una constante comunicación y monitorear de manera efectiva dichos encuentros. También se levantará una ficha técnica para requerimientos en mejoramiento de infraestructura. Asimismo, se realizará un seguimiento constante de los partidos que representen algún nivel de riesgo: bajo, medio o alto, manteniendo patrullajes y televigilancia de drones en caso de requerirlo. Además, se levantará un catastro respecto a cuáles recintos deportivos reúnen las condiciones para llevar a cabo dichos partidos de fútbol y cuales no.

Es así que el delegado presidencial regional, Manuel Millones, explicó que “hemos considerado, quizás, replicar algo similar, pero en menor medida, lo que se hace para el fútbol profesional, que es establecer partidos que puedan representar algún tipo de riesgo por la rivalidad de las barras de los clubes u otro motivo. Y de acuerdo a los esfuerzos que cada servicio pueda hacer, las diferentes delegaciones, Carabineros y los dirigentes del fútbol, prestar colaboración a las municipalidades para generar medidas de persuasión y disuasión en aquellos partidos que puedan representar algún riesgo”.

“Esperamos que, con estas medidas podamos ir disminuyendo el nivel de riesgo (…) Quedamos muy satisfechos con la reunión. Vamos a tener un monitoreo de los distintos partidos que se juegan en la región de Valparaíso y así evitar algún tipo de situación que tengamos que lamentar el día mañana. Con estas medidas también buscamos que las familias vuelvan al fútbol amateur, que las familias vuelvan a la cancha local, ya que son actividades de encuentro comunitario, donde se ocupan de buena forma los espacios y por ende, también se aleja la delincuencia”, concluyó Millones.

Por su parte, el presidente de ARFA Región de Valparaíso, Ariel Marchant, explicó que “en cuanto a seguridad, lo que hemos hablado es super importante. Vamos a tener que designar un coordinador, las medidas preventivas están, con las municipalidades firmamos un convenio de cooperación, tenemos rondas preventivas y también de protección dentro de los recintos deportivos. Esta semana parte la copa femenina, son treinta partidos en la región. Así es el plan para empezar a ver cómo vamos avanzando, cómo nos hemos preparado y así poder retomar la Copa Campeones Masculina. Agradecer todo el apoyo que se nos ha dado”.

Asimismo, el seremi del Deporte, Fernando López, subrayó que “acá participaron los actores relevantes para que el fútbol amateur se entienda como un activo social y deportivo muy importante para nuestra región. Yo creo que el delegado dio en el clavo con la coordinación de este plan piloto para justamente cuidar y salvaguardar unespacio de práctica deportiva, de encuentro social, como es el fútbol amateur. Y esto va en línea directa a lo que nos pidió la ministra Natalia Ducó y el Presidente Kast en cuanto a promover la práctica deportiva en la base de la sociedad. El fútbol amateur es una actividad, yo creo que muchas veces injustamente estigmatizada, y esto es lamentable, y hay que encargarse de ello”.

En ese contexto, el seremi de Seguridad, Hernán Silva, agregó que “la reunión ha sido muy fructífera en el sentido de llegar a acuerdos y delinear cursos de acción que básicamente están relacionados con una mejor coordinación para la asignación de personal preventivo en caso de alguno de estos encuentros deportivos, los que ameriten de acuerdo al análisis que los propios clubes hagan, y de una solución de más largo plazo y definitiva, en el sentido de dotar de mejores condiciones de seguridad a los recintos deportivos en que estos partidos se desarrollan”.

Finalmente, el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de la región de Valparaíso, Daniel Morales, comentó que “la Asociación Regional de Municipalidades, a través de su presidente, Jorge Jil, alcalde de Olmué, firmó un convenio con la Asociación Regional de Fútbol Amateur, donde se sistematizaron una serie de procedimientos que van a permitir sociabilizar de mejor manera la información. Nosotros entendemos que hoy tiene que haber un conocimiento de los partidos de bajo, de alto y de mediano riesgo en cada una de las canchas, en cada una de las comunas".

"Tener un catastro claro también de las condiciones de cómo hoy están los recintos deportivos también es una necesidad que debemos levantar desde cada una de las comunas, para que instancias como esta permitan desarrollar una planificación de corto, de mediano y largo plazo. Entendemos que aquí no hay que estigmatizar ni comunas, ni clubes, ni actividades, sino que tenemos que trabajar, y a eso apunta esta mesa que hoy día el delegado nos ha convocado. Por lo tanto, lo que buscamos, es poder aportar desde los municipios en esa condición”, complementó.

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