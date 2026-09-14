Menor de edad está en riesgo vital tras ser baleado cinco veces en población de Quillota

Un menor de edad resultó herido luego de ser atacado con un arma de fuego durante la noche del domingo en la población Antumapu, en la comuna de Quillota.

El hecho se registró en la intersección del pasaje Aukan con calle Andrea del Verrocchio, hasta donde concurrió personal de Seguridad Pública Municipal tras ser alertado sobre la situación.

En medio del violento ataque, se informó que el adolescente recibió cinco impactos balísticos, que alcanzaron sus piernas y la zona abdominal.

El lesionado fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, recinto asistencial donde recibió atención médica.

Por el momento no se han establecido las circunstancias en que ocurrió la agresión ni la identidad de él o los autores, antecedentes que son materia de investigación.

No obstante, el fiscal de turno en el sitio del suceso, Osvaldo Basso, señaló que "se tomó contacto con este fiscal desde ECOH por un homicidio frustrado en contra de una persona en Quillota, donde habría recibido cinco impactos balísticos, encontrándose en estado grave con riesgo vital en el Hospital Biprovincial".

De igual forma, indicó que "desconocidos lo abordaron en la esquina de su casa, ocasionándole diversas lesiones por los disparos balísticos".

Producto de lo ocurrido, al lugar concurrió el ECOH, la Brigada de Homicidios de la PDI y personal del Servicio Médico Legal. Asimismo, se encargó empadronamiento de testigos, recabar las cámaras de seguridad del lugar, declaración de los funcionarios policiales que practicaron el procedimiento y otras diligencias que permitan establecer el paradero y la identidad de las personas que participaron en este hecho.

Por último, el persecutor sostuvo que "hasta el momento no sabemos si el menor se encuentra ya fallecido, pero las lesiones son de bastante gravedad".

PURANOTICIA