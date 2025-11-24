Menor de edad que mantiene una presunta desgracia e internación pendiente fue detenido por robar en cuatro casas de Villa Alemana

Un menor de edad fue detenido en Villa Alemana como autor de al menos cuatro robos a domicilios durante la madrugada de este lunes 24 de noviembre.

Luego de una serie de diligencias realizadas por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, se logró identificar al individuo.

Éste mantiene una presunta desgracia y una orden de internación pendiente en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, según indicó la policía uniformada.

Carabineros tomó conocimiento de diversos robos ocurridos a domicilios en dos condominios de la comuna de Villa Alemana, por lo que inició un operativo.

Mediante cámaras, se identificó a un sujeto entrando a los condominios, tal como lo explicó el capitán Felipe Delgado, de la 6ª Comisaría Villa Alemana

"Ingresa a los inmuebles y realiza la apertura de autos, llevándose diversos productos, tales como prendas de vestir, juguetes y una bicicleta, en un avalúo total de 1 millón de pesos aproximadamente", precisó el oficial uniformado.

El menor es reincidente en este tipo de delitos, con cinco detenciones previas por robo con intimidación, robo en lugar no habitado, receptación de vehículos, entre otros.

Cabe hacer presente que el detenido será formalizado durante la mañana de este martes 25 de noviembre por el juzgado de Garantía de Villa Alemana.

PURANOTICIA