Menor de 5 años pierde la vida en fatal accidente de tránsito en Panquehue

Un fatal accidente de tránsito se registró a las 08:30 horas de este sábado en el kilómetro 27 de la Ruta Troncal, en la comuna de Panquehue, del cual Carabineros confirmó una víctima fatal, un menor de tan solo de 5 años de edad.

El conductor fue identificado con las iniciales S.E.U.F., de 29 años de nacionalidad chilena, quien, mientras conducía el vehículo Toyota Yaris, una de las ruedas se desprendió, perdiendo el control del automóvil, volcándose posteriormente en plena ruta.

A bordo del vehículo se movilizaba el adulto, quien estaba en compañía de cinco menores de edad, resultando fallecido uno de ellos, identificado con la iniciales A.E.S.U., de 5 años de edad. O tros tres menores, uno de 11 y dos de 9 años de edad, resultaron lesionados, quienes se encuentran fuera de riesgo vital.

Personal SAMU concurrió al lugar, prestando la atención médica correspondiente y transladando a los lesionados hasta el Hospital San Camilo de San Felipe.

El Fiscal de turno dispuso aislamiento del sitio del suceso y concurrencia de personal SIAT y Servicio Médico Legal, mientras que se confirmó que el conductor mantenía su documentación y la del vehículo al día.